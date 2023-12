Inter, UFFICIALE l’intervento di Cuadrado: i tempi di recupero

L’esterno colombiano, come annunciato nei giorni scorsi, è finito sotto i ferri per il fastidio al tendine d’Achille

Tutto confermato: l’Inter perderà Juan Cuadrado per diversi mesi. L’ex calciatore della Juventus, tormentato da un ripetuto infortunio al tendine d’Achille in questa prima metà di stagione con la maglia nerazzurra, di comune accordo con i medici ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Operazione che è stata perfettamente eseguita questa mattina in Finlandia, come già preannunciato nei giorni scorsi. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni del colombiano: “Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, il calciatore rimarrà ai box per almeno tre mesi. Simone Inzaghi potrà quindi puntare di riavere il calciatore a disposizione tra fine marzo e inizio aprile 2024. Per questa ragione, come anticipato dalla nostra redazione, l’Inter interverrà a gamba tesa sul mercato di gennaio con l’obiettivo di regalare al tecnico piacentino un nuovo esterno per il settore di destra come vice di Denzel Dumfries.