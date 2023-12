Allegri, addio già deciso: non ci sono dubbi

Massimiliano Allegri e la Juventus, rapporto destinato a interrompersi alla fine di questa stagione: l’annuncio fa chiarezza

Dopo due anni piuttosto complicati per la Juventus, stiamo finalmente rivedendo una compagine bianconera competitiva per il vertice in campionato. La squadra di Allegri sta tentando di contendere la vetta all’Inter, nerazzurri avanti di quattro lunghezze ma che non possono distrarsi di fronte a chi ha voglia di rifarsi dopo annate senza trionfi.

Il tecnico livornese spinge i suoi a dare il massimo e si aspetta anche qualche ‘aiuto’ da parte della società a gennaio, sul mercato. Nonostante un rendimento di ottimo profilo, però, da parte di Allegri si percepisce un certo nervosismo. Voglia di puntare al massimo traguardo, certo, ma non soltanto quello, secondo il giornalista Maurizio Pistocchi. Che su ‘X’ scrive un post in cui spiega come mai il suo percorso alla Juventus potrebbe interrompersi alla fine del campionato: “Se fosse vero che l’obiettivo stagionale dei bianconeri fosse la zona Champions, come ha sempre sostenuto Allegri, il suo nervosismo sarebbe inspiegabile. Con il vantaggio maturato sul quinto posto, l’obiettivo può considerarsi già in cassaforte. Forse sa già che non sarà più l’allenatore l’anno prossimo e vuole lasciare da vincente?”. Uno scenario da monitorare con attenzione. Il futuro di Allegri, che a giugno sarebbe a un anno dalla naturale scadenza del suo contratto, non può di certo dirsi blindato in assoluto.

Juventus, scelto il nome per il dopo Allegri: ecco chi è

Il club poi avrebbe già un’idea piuttosto precisa, sempre stando a quanto riportato da Pistocchi nel suo post, su chi dovrebbe prendere il posto dell’attuale allenatore.

“Mi dicono che il ds Giuntoli sta puntando con decisione su Thiago Motta“. L’allenatore del Bologna, attualmente quarto, è sulla bocca di tutti. E sembra evidente che i tempi per il suo grande salto in una big siano maturi. Se il suo futuro si vestirà effettivamente di bianconero, lo scopriremo più avanti.