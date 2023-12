Inter, offerta da 35 milioni: ora la palla passa alla Juventus

I bianconeri devono guardarsi le spalle, l’Inter è pronta a mettere le mani un obiettivo di mercato della Juventus

Il duello non si limita al campo: il derby d’Italia si svolge anche sul calciomercato, dove Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta sono pronti a darsi battaglia per rafforzare le rispettive rose.

Il profilo in questione è uno dei calciatori che più ha impressionato nella scorsa stagione del campionato spagnolo, nonostante l’annata complicata della sua squadra. Il nome è quello di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano attualmente in forza al Valencia. Se già in estate la sua permanenza in Spagna sembrava in dubbio, il giocatore cambierà sicuramente aria al termine di questa stagione. Come riporta ‘todofichajes.com’, tra le formazioni maggiormente interessate all’acquisto ci sarebbe proprio l’Inter, pronta a investire su un profilo giovane da affiancare a Sommer. I nerazzurri sembrano aver mosso passi significativi per l’operazione, superando la concorrenza della Juventus e di alcune formazioni di Premier League. Beppe Marotta è pronto a mettere sul piatto 35 milioni, il Valencia ne vuole 60: seguiranno aggiornamenti.

Marotta ci prova: Mamardashvili+Sommer

Nonostante le grandi prestazioni garantite in questa stagione da Yann Sommer, il portiere svizzero potrebbe essere affiancato dal georgiano classe 2000 attualmente al Valencia.

Il numero uno dell’Inter, una delle rivelazioni di questo grande avvio dei nerazzurri, ha già collezionato 11 clean sheet su 16 partite di campionato, riscrivendo un nuovo record della nostra Serie A. Sempre attento e puntuale, l’ex Bayern ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo, compensando al meglio il doppio addio in estate di Andrè Onana e Samir Handanovic. Nonostante ciò, la carta d’identità dice 35 anni e l’Inter vuole già prepararsi al futuro con Mamarmadashvili.