Salernitana, UFFICIALE il ritorno di Sabatini: ecco il nuovo ruolo

La Salernitana ha annunciato il ritorno di Sabatini con la speranza di cambiare passo e raggiungere la salvezza

L’ultimo turno di campionato ha visto la Salernitana crollare in casa dell’Atalanta; dopo il vantaggio maturato nel primo tempo, i ragazzi di Inzaghi non sono riusciti a tenere il risultato con i padroni di casa capaci di realizzare quattro gol in quarantacinque minuti. La situazione in classifica della Salernitana è veramente complicata: ultimo posto a otto punti con dodici gol fatti e trentaquattro subiti. Al momento la salvezza è decisamente lontana ma il cammino è ancora lungo.

Serve un cambio di passo sotto tutti i punti di vista e il primo passo è quello societario con il club che ha scelto di riportare Walter Sabatini. Questo è il comunicato della società

’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22.

Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato.

Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro