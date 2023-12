Salernitana, suggestione Sabatini per il nuovo miracolo salvezza | CM.IT

Walter Sabatini e la Salernitana, un discorso che potrebbe tornare attuale: patron Iervolino tentato dal richiamare l’esperto dirigente

Acque agitate in casa Salernitana: patron Iervolino pensa a un mercato “attivo” e rispunta la suggestione che porta al ritorno di Walter Sabatini.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti nel 1991 in “Amici mai”. Una frase attualissima in casa Salernitana dove, tra malumori e risultati deludenti, si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Walter Sabatini. Un ritorno che avrebbe del clamoroso visto il burrascoso divorzio tra l’esperto dirigente umbro e il club presieduto da Danilo Iervolino nell’estate del 2022, pochi giorni dopo la rocambolesca salvezza ottenuta ai danni del Cagliari nella serata del 22 maggio.

Tutto – o comunque molto – potrebbe dipendere dalle prossime partite della squadra granata che affronterà Atalanta, Milan e Verona prima dell’inizio della sessione invernale di calciomercato. E da tempo la posizione dell’attuale direttore sportivo Morgan De Sanctis è sotto osservazione. “De Sanctis è un mio dipendente come tutti. Non è un’azienda orizzontale ma verticale, non devo nulla a lui e tutti nella Salernitana devono a me” ha sottolineato Iervolino nella conferenza stampa di metà settimana, confermando di essere pronto a valutazioni e scelte di ogni tipo.

Salernitana, contatto tra Iervolino e Sabatini

Finora ci sarebbe stato solo un contatto interlocutorio tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini dopo l’addio consumatosi nel giugno del 2022, con tanto di dichiarazioni al vetriolo da parte di entrambi.

Inevitabilmente, il nome dell’esperto dirigente ex Roma e Palermo potrebbe finire in cima alla lista dei papabili per un eventuale dopo De Sanctis, anche se per il momento l’ex portiere resta al suo posto, operativo e al lavoro soprattutto per le cessioni.

Il contatto tra il patron granata e Sabatini, però, rappresenta una novità inaspettata fino a poche ore fa, anche se nel corso della recente conferenza stampa il patron granata non aveva nascosto la volontà di ingaggiare un dirigente esperto per risolvere alcune problematiche interne. “Una figura nuova come DG? Ci sto pensando” ha dichiarato. E chissà che la scelta non possa ricadere proprio su Walter Sabatini, due anni dopo il primo incontro.