Ora c’è anche la conferma UFFICIALE: Sabatini lascia la Salernitana

Walter Sabatini e la Salernitana separano le loro strade: arriva il comunicato ufficiale che conferma l’addio del dirigente

C’è anche la conferma ufficiale: non sarà Walter Sabatini il direttore sportivo della Salernitana per la stagione 2022-2023.

Ad annunciarlo un comunicato del club campano dove si legge: “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023″. La nota si conclude con i ringraziamenti “per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società” e l’augurio per “le migliori fortune professionali” al dirigente.

Notizie sui dissidi tra Sabatini e Iervolino circolavano ormai da ore, come raccontato da Calciomercato.it tutto nasce da divergenze sulle prossime operazioni di calciomercato e i relativi costi: diversità di vedute che avevano portato ad una discussione e che hanno sancito l’addio tra le parti.

Calciomercato Salernitana, via Sabatini: dubbi su Nicola

L’addio di Sabatini arriva dopo che il dirigente e il club avevano trovato l’accordo sul rinnovo e potrebbe avere ripercussioni anche sulla posizione di Nicola. Anche per il tecnico l’intesa sul prolungamento era stata trovata nei giorni scorsi, ma tutto potrebbe tornare in discussione con il ribaltone in società.

Si preannuncia giornate intense quindi a Salerno con l’addio di Sabatini e i dubbi sulla conferma di Nicola, due degli artefici dell’impresa salvezza.