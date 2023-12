Mazzarri: “Napoli, sconfitta che serva da lezione. Può servire qualche faccia fresca”

Mazzarri in conferenza: “Ringrazio il pubblico per il sostegno. Inconsciamente, dopo i cambi il Napoli ha pensato di aver vinto”

Prestazione con i titolari in campo? “Va ringraziato il pubblico, perché anche sullo 0-2 ci hanno sempre incitato. Dalla panchina si è provato a crederci fino in fondo. ll Frosinone mette un po’ tutti in difficoltà. Ci sta che prendi un po’ di gol balordi dopo i cambi, ma non puoi sbandare così che lasci la partita. L’ho già detto ai ragazzi. Ci deve servire come lezione anche per Roma”.

Equilibrio mancato? “Ho avuto la sensazione che i ragazzi che giocano meno hanno fatto una bella partita, si è avuto il segnale che con i 5 titolari che entrano, si è avuto come inconsciamente il segnale che si fosse già vinto”.

Di Lorenzo protagonista negativo. “E’ un grande giocatore ed un ragazzo d’oro. Può incappare anche lui in una giornata storta. Si vede che non è abituato a star fuori. Magari fosse entrato dall’inizio, avrebbe fatto la solita brillante prestazione. Probabilmente non è abituato ad entrare. Una giornata negativa che ci dovrà servire per il futuro altrimenti mi arrabbio io”.

Intervenire sul mercato? “Faccio le valutazioni con la società. A centrocampo va via un centrocampista come Anguissa in Coppa. Poi, forse ci saranno altre cessioni. Le facce che preferiscono andar via, allora sarei più contento di vedere facce fresche più motivate”.

Gestire sconfitta psicologicamente e fisicamente? “Demme si è arrabbiato perché voleva stare un altro po’ in campo. Bisogna che si abituino quelli che di solito giocano ad entrare e fare meglio. E’ difficile intervenire sulla preparazione. Non c’è tempo. Se fosse stata una settimana libera, si potevano fare dei richiami. Ma, non si può far nulla. Si può provare solo a preservare come nel caso di Di Lorenzo. Poteva essere una grande incognita cambiare tutti questi giocatori”.