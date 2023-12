Lecce, tre defezioni in un colpo solo: il comunicato ufficiale

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale: il Lecce perderà tre giocatori per circa un mese.

Il Lecce sarà costretto a fare a meno di tre giocatori importanti per il tecnico Roberto D’Aversa per circa un mese: è arrivato, infatti, il comunicato ufficiale che ne certifica l’assenza a causa della Coppa D’Africa, che prenderà il via il 13 gennaio 2024 e terminerà l’11 febbraio 2024.

I pugliesi, dunque, perderanno sostanzialmente un giocatore per reparto dal momento che i calciatori in questione sono stati chiamati dalle rispettive nazionali per questo impegno.

Banda e Touba in Coppa D’Africa, Rafia pre convocato

Il primo nome che dovrà lasciare i Lupi per circa un mese è il difensore centrale Ahmed Touba, con il ragazzo che risponderà presente alla chiamata della sua Algeria. Il calciatore classe 1998, arrivato in estate in prestito dal Basaksehir con diritto di riscatto, non ha trovato fino a questo momento molto spazio all’interno delle rotazioni del tecnico. Per lui la Coppa D’Africa potrebbe essere un buon modo per ritrovare minutaggio all’interno del rettangolo di gioco.

Il secondo calciatore ufficialmente convocato è Lameck Banda con lo Zambia. Il ragazzo, autore di due reti questa stagione, affronterà sicuramente la Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania ed infine il Marocco, nella speranza di passare il turno e qualificarsi per gli ottavi di finale.

Il terzo ed ultimo nome che partirà per la Coppa D’Africa 2024 è Hamza Rafia con la Tunisia, anche se nel suo caso non c’è ancora la certezza. L’ex giocatore di Juventus e Pescara è stato pre convocato dalla sua nazionale, con il CT Jalel Kadri che deciderà soltanto in un secondo momento i calciatori da tagliare e che rientreranno anticipatamente nei rispettivi club.

Per il centrocampista del Lecce, però, le possibilità di entrare ufficialmente nella rosa che prenderà parte alla Coppa D’Africa sono elevate: il mediano, infatti, è un punto fermo della rappresentativa, motivo per il quale la sensazione è che possa rimanere fino alla fine.