Bonucci-Roma, affare possibile: ci sono il ‘si’ ed un addio già pronto | CM.IT

Bonucci-Union Berlino è una storia ai titoli di coda. L’ex Juventus accetterebbe la Roma come sua prossima destinazione

Quella tra Leonardo Bonucci e l’Union Berlino doveva essere una storia diversa. Il capitano della nazionale italiana campione d’Europa e la squadra rivelazione della scorsa Bundesliga hanno immaginato una convivenza diversa.

Le stagioni, però, si basano sui risultati e quelli dell’Union non sono mai, davvero, arrivati. Anzi, si è innescato un clamoroso tunnel negativo che ha condotto i berlinesi nei bassifondi della classifica. Quasi al giro di boa della Bundes, l’Union è in piena zona retrocessione.

Soprattutto la Champions League, il vero focus dell’esperienza di Bonucci in terra tedesca, è stata una debacle difficile da digerire. Le incomprensioni con il tecnico tecnico Fischer hanno fatto il resto. Bonucci vuole lasciare Berlino Berlino e tornare in Italia.

Lo scenario che apre all’idea Bonucci-Roma

Da diverse ore è emersa la possibilità Roma per Bonucci. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Bonucci ha già detto sì anche ad un trasferimento nella sponda giallorossa del Tevere.

Dopo la trattativa con la Lazio sfumata quest’estate, si torna, quindi, a parlare di capitale per l’ex centrale della Juventus. La Roma sta cercando un difensore esperto visite anche le difficoltà di Chris Smalling e la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa.

Inoltre, l’affare Bonucci costerebbe circa 2 milioni lordi alle casse del club che non vivono un momento di particolare prosperità. Si tratta di un’operazione economicamente sostenibile.

I presupposti ci sono, ora resta da capire se si entrerà nel vivo per portare Bonucci alla corte di José Mourinho. Lo storico agente di Bonucci, Alessandro Lucci, è sempre al lavoro per trovare la soluzione più adatta e consentire l’exit strategy da Berlino anche per coltivare le ultime residue speranze di far parte della spedizione che vedrà protagonista l’Italia ai prossimi Europei proprio in Germania.