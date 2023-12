Assist all’Inter, via libera anche sulla formula: ecco il sostituto di Cuadrado

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per sostituire Juan Cuadrado. Un nome balza in pole, la formula e tutte le cifre

Il lungo stop di Cuadrado ha cambiato i piani in casa Inter verso il calciomercato invernale. Lo ha confermato nella giornata di ieri il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti.

“In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado, che ha deciso di operarsi. Stiamo valutando eventuali opportunità per rimpiazzarlo, poteva darci tanto. Per completare il reparto sicuro ci manca un giocatore in quella posizione”, ha annunciato Zanetti.

Marotta e Ausilio sono già al lavoro ed in cima alla lista per gennaio c’è Tajon Buchanan. Il laterale classe 1999, di proprietà del Bruges, è in scadenza di contratto nel 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare con il club belga.

Calciomercato Inter, indizio su Buchanan: ecco la formula

L’Inter proverà a fare leva proprio sulla situazione contrattuale del canadese, in scadenza a giugno 2025.

Di fronte ad un’offerta economicamente importante, il Bruges potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente realizzabili. Questa è anche l’unica formula al momento percorribile dalla società nerazzurra. La valutazione complessiva di Buchanan si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.