Allegri-Juve valutazioni in corso: pronti due sostituti

Il nome di Massimiliano Allegri, a dispetto di una stagione fin qui discreta, continua a risuonare in ottica mercato. Valutazioni sul futuro

La Juventus sta vivendo la propria stagione del rilancio, con il secondo posto attuale alle spalle dell’Inter che certifica una buona prima fase di annata, al netto di una proposta di gioco non sempre convincente.

A tal proposito nell’ultimo turno di campionato è arrivato un passo falso sul campo del Genoa con il pari per 1-1 che ha consentito all’Inter di scappare a +4 nella corsa scudetto. Una lotta al titolo che inevitabilmente rientra anche nelle valutazioni da fare in merito all’operato di Massimiliano Allegri, molto criticato nelle scorse due stagioni, ed ora voglioso di cambiare definitivamente marcia per rendere il suo ritorno juventino più dolce possibile.

Il tema del gioco della Juventus è però spesso ricorrente, e lo stesso allenatore toscano è molto spesso al centro delle discussioni. Lo stesso futuro di Allegri, al netto di un contratto in essere fino al 2025, resta ancora da valutare.

Calciomercato Juventus, valutazioni su Allegri: alternative Conte e Motta

Spesso si è parlato del futuro della panchina di Allegri, con anche i nomi degli eventuali eredi da piazzare alla guida della Juventus. Tra questi spicca soprattutto Antonio Conte, pronto a tornare ancora una volta di moda.

A fare il punto della situazione sulla panchina bianconera ci ha pensato con un messaggio su X il giornalista Marcello Chirico che ha scritto: “Aldilà delle apparenze e delle dichiarazioni di facciata, alla Juventus stanno seriamente valutando se riconfermare Allegri per la prossima stagione”.

Il futuro di Allegri è quindi tutto da decifrare, e lo stesso giornalista parla in particolare di due alternative al vaglio: “Un tecnico esperto e vincente come Conte o un giovane emergente come Thiago Motta“.

Ancora una volta un ritorno di Conte, che è ai box dalla fine della sua avventura al Tottenham, oppure un profilo in rampa di lancio come l’italo-brasiliano che a Bologna sta incantando.