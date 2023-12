Dalla Lazio alla Juve: doppio addio per lo ‘scudetto’

Il Tottenham ha messo nel mirino dei giocatori di Serie A per le prossime sessioni di calciomercato. Lazio e Juventus rischiano di perdere i propri gioielli

Manca sempre all’inizio della sessione invernale di calciomercato, in cui le squadre cercano di rattoppare le proprie rose. Il Tottenham, in particolare, è pronto a fare spese nella nostra Serie A, con un giocatore della Juventus e uno della Lazio nel mirino.

Lazio e Juventus stanno vivendo due stagioni completamente opposte. In campionato, i bianconeri stanno proseguendo spediti e sono ad un passo dal primo posto, mentre gli azzurri stanno faticando a trovare il giusto ritmo. Al contrario, però, la squadra di Sarri ha passato agevolmente il girone di Champions, mentre Allegri e i suoi sono fuori da ogni competizione europea, almeno per quest’anno.

La situazione dei due club, però, potrebbe peggiorare con il mercato di gennaio. Il Tottenham, infatti, ha bisogno di nuovi innesti per far fronte ai tanti infortuni e potrebbe venire a comprare nella nostra Serie A. Uno dei principali obbiettivi della squadra inglese, secondo quanto riporta Fichajes.net, sembrerebbe essere Andrea Cambiaso. Il giocatore della Juventus è ormai un pilastro dei bianconeri e una sua partenza potrebbe causare dei problemi a Massimiliano Allegri.

Il Tottenham ha messo gli occhi anche su un gioiello di casa Lazio. Gli Spurs vorrebbero portare a Londra Felipe Anderson, ancora lontano dal rinnovo con gli azzurri. Il brasiliano è una pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri, ma senza il nuovo contratto il mercato di gennaio sarebbe l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione. Anche la Juventus sta monitorando l’ex West Ham, ma solo come colpo a parametro zero per giugno.

Felipe Anderson e Cambiaso al Tottenham: le cifre dell’operazione

Felipe Anderson e Andrea Cambiaso potrebbero entrambi accasarsi al Tottenham nelle prossime sessioni di mercato. Gli Spurs, nell’ultimo anno, ha sempre guardato con attenzione al campionato italiano, portando a Londra tanti big della Serie A.

La Juventus per lasciare partire Andrea Cambiaso chiede almeno 20 milioni di euro, ma la cifra è destinata a salire di partita in partita. Situazione diversa per Felipe Anderson che ha poco più di sei mesi rimasti di contratto con la Lazio. Il rinnovo appare un’opzione sempre più distante, per questo gli azzurri sarebbero disposti a cederlo già a gennaio. Per il Tottenham serviranno circa 10 milioni di euro per portarlo a Londra.