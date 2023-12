Milan, difensore cercasi: ritorno di fiamma dopo il sorteggio

Milan a caccia di un nuovo innesto in difesa: possibile ritorno di fiamma dopo il sorteggio di Europa League

Sarà una sfida tutta a tinte rossonere. In Europa League il Milan ha pescato il Rennes in quello che sarà la sfida nella prima gara della fase eliminatoria.

E nel club bretone tanti sono i giocatori che il Milan ha seguito in passato e i cui nomi sono ancora scritti sui taccuini degli scout rossoneri. Soprattutto per quanto riguarda il capitolo difensori. Perché in casa rossonera sembra estremamente probabile l’innesto di un nuovo centrale, se non a gennaio almeno nella prossima sessione estiva. Perché Simon Kjaer non ha dato grandi garanzie fisiche e in più ha un contratto in scadenza nel 2024. Perché Pierre Kalulu potrebbe essere dirottato come terzino una volta che tornerà a disposizione, perché gli infortuni nel reparto arretrato sono stati notevoli.

Milan, occhi in casa Rennes: poker di nomi per la difesa

Ecco perché tanti sono e sono stati i difensori osservati speciali dalla dirigenza rossonera e molti di loro fanno proprio parte dei bretoni rossoneri. Nomi seguiti nel più o meno recente passato, che potrebbero tornare di moda e che saranno osservati speciali nel doppio confronto.

Il primo è quello di Arthur Theate, belga ex Bologna, che ben conosce la Serie A. Theate è certamente la pedina più pregiata del reparto arretrato del Rennes. L’uomo più costoso e con un lungo contratto fino al 2027. Il profilo certamente più complicato a cui arrivare. Diverso il discorso per Christopher Wooh. Nato in Francia, nazionale del Camerun, l’ex Lens non ha trovato molto spazio con Genesio ad inizio stagione, ma ora si sta ritagliando minuti importanti. Tra i profili seguiti è certamente il più duttile. Il classe 2001 ha infatti provato a giocare sia come terzino destro che come terzino sinistro.

Sarà seguito con attenzione anche Warmed Omari. Classe 2000, origini delle Comore, anche Omari ha un contratto fino al 2027. Centrale di piede destro, il suo nome potrebbe tornare di moda visto il confronto europeo. Moncada lo aveva già seguito in passato e sarà osservato con attenzione dal vivo. Idem per Jeanuel Belocian, il profilo più giovane tra il poker di nomi. Nato in Guadalupa, classe 2005, mancino, è in grado anche di giocare come terzino sinistro. Il suo contratto scade nel 2025 ed è un aspetto da non sottovalutare.