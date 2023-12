Caos Mondiali per Club: “Mancanza di considerazione per la salute dei giocatori”

Presa di posizione della FIPRO dopo la decisione di far giocare il Mondiale per Club nell’estate del 2025

Dal 15 giugno 2025 al 13 luglio si terrà la prima edizione del Mondiale per Club. Una manifestazione, che vedrà certamente in campo, Inter di Simone Inzaghi. Sono in corsa per l’ultimo posto tra le italiane, la Juventus e il Napoli. Il Milan, invece, è stato tagliato fuori dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Il Mondiale per Club andrà scena negli Stati Uniti fra poco più di un anno e mezzo. Una manifestazione, che porterà nelle casse delle squadre, tanti soldi, ma che sta facendo discutere parecchio. Giocare in estate, allungando la stagione dei calciatori, che non potranno, di fatto, mai riposare, non piace alla FIFPRO, l’associazione mondiale dei calciatori:

“La decisione del Consiglio FIFA di programmare la prima edizione della Coppa del mondo per club FIFA a 32 squadre tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 dimostra una mancanza di considerazione per la salute mentale e fisica dei giocatori partecipanti, così come un disprezzo per la loro vita personale e familiare – si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale -. I giocatori dovranno esibirsi alla fine di una stagione di 11 mesi con poche prospettive di riposarsi a sufficienza prima dell’inizio della stagione successiva”.

Mondiali per Club, la FIFPRO alza voce: la richiesta alla FIFA

I calendari, come detto, appaiono sempre più intasati e ricchi, e i calciatori avranno sempre meno possibilità di riposare.

“L’attuale processo della FIFA per affrontare la questione globale del calendario delle partite non solo ha escluso le associazioni dei giocatori dal futuro format delle competizioni, ma ha ignorato la voce dei giocatori quando si tratta della propria salute, benessere e prestazioni – prosegue la nota -. Con urgenza, la FIFPRO chiede alla FIFA di facilitare le discussioni con tutte le parti interessate del calcio sull’introduzione di una serie di norme di base sulla salute e la sicurezza dei giocatori per sostenere il benessere dei calciatori professionisti”.