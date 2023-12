Assalto nerazzurro: un centrocampista a gennaio, ma la concorrenza è spietata

I nerazzurri sono pronti ad un vero e proprio assalto nel calciomercato di gennaio: la concorrenza è alta, ma vogliono chiudere.

Possibile cessione eccellente in casa Venezia già a gennaio? Difficile dirlo, al momento rimane una suggestione o poco più, ma è indubbio il fatto che moltissimi club di Serie A abbiano messo gli occhi su uno dei talenti più cristallini di tutta la rosa. Stiamo infatti parlando di Tanner Tessmann, centrocampista americano che sta davvero esplodendo in quest’annata in cadetteria e sembra già pronto per il grande salto.

Il ragazzo classe 2001, con un passato anche in MLS tra le fila del Dallas, accarezza il sogno di tornare nella massima serie italiana dopo averla vissuta due anni fa proprio con la maglia del Venezia. Dopo due stagioni ottime in cadetteria, però, sembra esserci per lui la possibilità di tornarci.

In questa prima parte di annata, infatti, il ragazzo sta giocando benissimo e, oltre ai tre gol già messi a segno, è riuscito anche e trovare una notevole continuità di rendimento.

Calciomercato Atalanta, piace Tessmann del Venezia: c’è anche il Bologna

Tessmann piace ad Atalanta e Bologna in Serie A, con il centrocampista statunitense che è pronto a fare il grande salto di qualità già a gennaio. Il Venezia, come riporta La Nuova Venezia e Mestre, potrebbe decidere di privarsi del ragazzo, davanti ad un’offerta davvero molto importante, già nel mercato invernale.

Tra la Dea ed i felsinei potrebbe partire una vera e propria asta per cercare di accaparrarsi il ragazzo, già autore di tre reti in 14 gare in cadetteria, ma ancora con ampi margini di miglioramento. Il 23enne, infatti, ha dalla sua parte non solo un grande talento ed un’ottima tecnica, ma anche e soprattutto un notevole senso del gol, fattore davvero molto importante per un mediano come lui in grado di inserirsi negli spazi con i tempi giusti. Insomma, rappresenta una grande occasione.