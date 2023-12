“Al Napoli a gennaio”: Balotelli dice tutto in diretta

Mario Balotelli si candida per un ritorno in Serie A: la proposta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Balotelli-Napoli, storia di un amore mai nato… almeno sul rettangolo verde. Tante volte l’attaccante attualmente in forza all’Adana è stato accostato alla società partenopea, mai però la trattativa è arrivata ad una fase concreta, restando sempre a livello di indiscrezioni.

Eppure, anche per ragioni personali, Balotelli è molto legato alla piazza azzurra e di recente lo si è visto anche a cena con il suo amico Osimhen proprio a Napoli. Una visita non isolata per il 32enne che è alle prese ora con il recupero da un infortunio ed è fuori da qualche settimana.

La sua voglia di tornare in campo però è tanta, come tanta è la voglia di dimostrare di poter essere ancora utile alla causa di una big italiana. Il ‘sogno’ probabilmente resterà tale, considerata l’attuale situazione, ma Balotelli non nasconde il desiderio di tornare in Serie A. Dove, se non a Napoli?

Calciomercato Napoli, Balotelli tra azzurri e ritiro

Nel corso di ‘Vox to Box’ su TvPlay, Mario Balotelli ha presentato la propria candidatura per la maglia azzurra.

L’attaccante ha, infatti, affermato: “De Laurentiis può prendere me a gennaio. Vice Osimhen? Ma sì, qualche gol glielo faccio ancora”. Una candidatura destinata, salvo clamorosi colpi di scena, destinata a restare inascoltata anche perché il reparto offensivo del Napoli è più che al completo con Raspadori e Simeone che si contendono i pochi minuti lasciati dal nigeriano.

Guardando al futuro, invece, Balotelli spiega qual è la sua ambizione per quando terminerà la carriera: “Quando smetto potrei fare l’osservatore, il talento in un giovane lo vedo subito”.