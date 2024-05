La Juventus mette la freccia: 47 milioni al Manchester City

In attesa dell’aritmetica qualificazione alla Champions League, la Juventus ha già iniziato a pianificare il calciomercato estivo

Nonostante un’annata deludente sotto alcuni aspetti, la Juventus ha ancora tanto da chiedere in questo finale di stagione. Oltre al raggiungimento ufficiale della qualificazione alla prossima Champions League, che è davvero a un passo, la squadra bianconera spera di poter tornare ad alzare un trofeo nella finale di Coppa Italia contro la scatenata Atalanta.

Protagonisti di un cammino da sogno, i bergamaschi hanno festeggiato l’approdo alla finale di Dublino in Europa League, ma a fine stagione potrebbero salutare alcuni pezzi pregiati, con Koopemeiners e Pasalic che sono proprio nei radar bianconeri. Il centrocampo resta senza dubbio il reparto su cui Cristiano Giuntoli sta lavorando più alacremente ormai da mesi, ma i radar del direttore tecnico bianconero sono orientati anche sulle fasce.

La Juve sfida il Bayer: 47 milioni al City

Per quanto riguarda la destra, Timothy Weah non ha fornito l’apporto sperato anche perché, al pari di Wenston McKennie, è stato adattato da Massimiliano Allegri in una posizione che non sente sua al 100%. A prescindere da chi siederà sulla panchina della Juve il prossimo anno, Thiago Motta resta l’opzione più calda, intervenire in quella zona del campo sarà una delle missioni della dirigenza.

In tal senso, non destano particolare stupore le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Secondo ‘Talk Sport’, infatti, la Juventus e il Bayer Leverkusen sarebbero interessate a Yan Couto. Autore di ben 10 assist e 2 gol in stagione, il brasiliano è stato uno dei principali artefici della splendida cavalcata del Girona, che si è conclusa con la prima e storica qualificazione in Champions. Di proprietà del Manchester City, il 21enne di Curitiba viene valutato dal club inglese 40 milioni di sterline, pari a circa 47 milioni di euro al cambio attuale.

Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte vicine a questa cifra, Pep Guardiola potrebbe anche decidere di dare fiducia al calciatore, dopo le annate vissute in prestito in Catalogna e al Braga.