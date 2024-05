Riecco CR7, Ronaldo torna per la Champions League

Cristiano Ronaldo il prossimo anno potrebbe giocare nuovamente in Champions League: ritorno in Europa dalla porta principale

Non un ritorno qualsiasi, ma un colpo destinato a fare rumore. Quest’estate potrebbe finire l’esilio dorato di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. CR7 con la maglia dell’Al Nassr non ha mai smesso di fare gol, nonostante i 39 anni compiuti.

Quarantadue le reti messe a segno quest’anno in quarantuno presente, un bottino ragguardevole impreziosito anche da dieci assist. Un rendimento che fa pensare che Ronaldo possa ancora essere un fattore determinante nel Vecchio Continente. Così un anno e mezzo nella Saudi Pro League, il portoghese potrebbe fare il suo ritorno in Europa e farlo dalla porta principale: la Champions League.

A riferirlo è il il giornalista saudita Alhazza Mutab che racconta di come un ex compagno di squadra di Ronaldo stia lavorando al ritorno in Europa del campione portoghese. Si tratta di Xabi Alonso, fresco campione di Germania con il Bayer Leverkusen e lanciato verso un piccolo triplete: i tedeschi, infatti, sono in finale di coppa di Germania, dove sfideranno il Kaiserslautern, squadra che milita nella B tedesca, e affronteranno l’Atalanta per contendersi l’Europa League.

Sorpresa Ronaldo, il Bayer Leverkusen lo riporta in Europa

Il prossimo anno il Bayer dovrà disputare la Champions League e Xabi Alonso starebbe pensando di arricchire la propria rosa con l’esperienza e il talento del suo ex compagno di squadra al Real Madrid tra il 2009 e il 2014.

Anche se sulla soglia dei 40 anni, Alonso ritiene che Ronaldo possa ancora essere importante in quello che è il suo palcoscenico preferito: CR7, infatti, detiene il record di gol in Champions League e vuole ulteriormente incrementare il suo bottino. Il Bayer potrebbe dargli l’opportunità di farlo con un ritorno che farebbe molto rumore.