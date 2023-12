Milan-Monza, beffa per i tifosi: manca il più atteso

Si avvicina il fischio d’inizio di Milan-Monza, ma in casa rossonera potrebbe esserci una assenza dell’ultim’ora

Una beffa del destino per il Milan quando mancano poche ore al fischio d’inizio della sfida contro i “cugini” del Monza in programma oggi alle 12.30.

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Monza, il primo “derby” senza Silvio Berlusconi. Una sfida già di per sé affascinante e che quest’oggi alle 12.30, nel lunch match della sedicesima giornata del campionato di Serie A, metterà in palio punti importanti per entrambe le compagini che scenderanno in campo. I brianzoli potrebbero avvicinarsi alla zona Conference League battendo i rossoneri che – dal canto loro – proveranno ad approfittare del passo falso della Juventus per avvicinarsi al secondo posto e allo stesso tempo mantenere invariato il vantaggio sul Napoli.

E a San Siro cresce l’attesa anche per la “prima” di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritorno al Milan. L’ex attaccante svedese, che ha chiuso la carriera sul finire della scorsa stagione proprio in rossonero, è tornato a lavorare per il Diavolo assumendo l’incarico di senior advisor di Redbird e del Milan.

Milan, a rischio la presenza di Ibrahimovic a San Siro

Proprio la presenza di Zlatan Ibrahimovic sembra essere fortemente a rischio per la partita odierna. Una presenza in tribuna annunciata e particolarmente attesa, ma ora fortemente a rischio perché legata alle condizioni fisiche dell’ex attaccante svedese.

Negli ultimi tre giorni, infatti, il nuovo senior advisor di Redbird e del Milan ha fatto i conti con una forte sindrome di natura influenzale che gli ha già impedito di essere presente a Milanello per far sentire la sua vicinanza alla squadra allenata da Stefano Pioli in un momento sportivamente non semplice.

Dunque, è solo una questione di tempo e Zlatan Ibrahimovic potrà tornare a dare il suo contributo alla causa rossonera, anche se in vesti differenti da quelle di calciatore. Nel caso in cui oggi dovesse riuscire a essere presente, farebbe il suo “esordio” da dirigente del Milan contro Adriano Galliani, colui il quale volle e fece arrivare Ibra al Milan nella sua prima avventura da giocatore.