Lazio-Inter, Thuram raddoppia e la Nord sbotta: i cori e i fischi dopo lo striscione durissimo

Presa di posizione durissima della tifoseria laziale nei confronti della squadra: prima lo striscione, poi i fischi e i cori dopo lo 0-2

La Lazio continua il momentaccio e, nonostante la buona partita giocata, è sotto di due gol contro l’Inter. Due errori, uno individuale e un altro di reparto con un’uscita sbagliata della difesa e altre imprecisioni.

Se la rete di Lautaro Martinez era stata una doccia fredda, quella di Thuram è stata un getto d’acqua gelida, ghiacciata. Anche perché i biancocelesti non meritavano verosimilmente questo risultato. In un momento in cui appunto la classifica è crudele e vede la squadra di Sarri a -7 dal quarto posto del Bologna. Dopo il gol del francese la Curva Nord è sbottata ed è tornata a intonare ‘Tirate fuori le palle’ a gran voce come già accaduto nel pregara. Durante il match, inoltre, era spuntato uno striscione durissimo in Curva Nord: “Le aspettative non si creano in base al passato ma su quello che un club rappresenta. Roma città e i laziali meritano una squadra degna della loro storia. Responsabili e coscienti di ciò o via dalla Lazio”. Un messaggio enorme alla società, all’allenatore ma soprattutto ai calciatori. Che dopo lo 0-2 sono stati fischiati tutti, senza nessuna esclusione, alla loro uscita o al loro ingresso in campo. Si preannuncia un’altra brutta settimana per i biancocelesti. E intanto gli interisti cantano ‘E se ne va, la capolista se ne va!’