Lazio-Inter, Luis Alberto fuori a sorpresa: i motivi dietro la scelta di Sarri

Sarri a sorpresa ha lasciato fuori Luis Alberto nel big match contro l’Inter: ecco perché lo spagnolo non sarà titolare

La Lazio si gioca una parte importante della stagione nel big match contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Una sfida fondamentale anche perché la squadra di Sarri non può più permettersi altri passi falsi nella corsa al quarto posto.

Il Bologna ha battuto la Roma e si è portato a 28 punti, ben 7 in più della Lazio che dovrà superare l’ostacolo più duro in assoluto in questo momento. E lo farà senza Romagnoli infortunato, ma soprattutto il suo faro più luminoso. Parliamo di Luis Alberto, che è stato spedito in panchina da Sarri assolutamente a sorpresa. La sconfitta contro l’Atletico Madrid, soprattutto per il modo in cui è arrivata, non è piaciuta per niente a tanti giocatori tra cui lo stesso numero 10. A Formello la settimana non è stata delle più serene e qualche battibecco c’è stato. Un po’ di maretta che però non sembrava potesse portare a un effetto così importante. Anche perché Luis Alberto si è sempre allenato, a differenza di quanto era successo con Vecino.

Invece allenatore e società hanno ritenuto opportuno far sedere in panchina il Mago. Questo per i motivi che vi abbiamo spiegato e dei quali il numero 10 della Lazio si è reso protagonista. Nervi tesi soprattutto con i compagni in settimana e da qui le scelte di questa sera. Al suo posto Kamada, fino ad ora impalpabile.