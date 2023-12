HIGHLIGHTS | E’ un Bologna da Champions: Roma ko al Dall’Ara

Lo scontro per il quarto posto tra Bologna e Roma si conclude con il successo degli uomini di Thiago Motta, sempre più squadra rivelazione

Non smette più di stupire il Bologna, che da stasera è al quarto posto solitario in classifica dopo il successo casalingo sulla Roma per 2-0. Ennesima prova di grande profilo degli uomini di Thiago Motta, piegati i giallorossi di Mourinho al termine di una gara ad alta tensione.

Primi venti minuti in cui si gioca pochissimo, con ritmo spezzettato da diversi contatti. Scontri leali ma nervosismo palpabile, il metro permissivo dell’arbitro Guida non aiuta e da subito entrambe le squadre sono piuttosto scontente. La prima a emergere e a sfiorare il gol è la Roma, con Ravaglia chiamato a sventare un tentativo di pallonetto di Llorente da centrocampo e un gran colpo di testa di Belotti. Poi sale in cattedra Zirkzee per il Bologna e i rossoblù salgono di tono, sbloccando la gara con una grande azione in verticale finalizzata da Moro. Il finale di prima frazione è degli emiliani, che in un paio di occasioni creano i presupposti per il raddoppio. 2-0 che arriva a inizio ripresa, con un’altra grande azione, anche se la palla finisce in porta con una carambola sulla quale Kristensen è molto sfortunato e fa autorete. La Roma non ci sta e dopo qualche minuto di sbandamento in cui il Bologna potrebbe dilagare reagisce di rabbia. Chiedendo un secondo giallo a Beukema che sarebbe stato sacrosanto e creando diverse palle gol. Tre volte la difesa bolognese fa muro praticamente sulla linea di porta, poi la chance più clamorosa è ancora per Belotti, che tutto solo si fa ipnotizzare da Ravaglia. Dall’altra parte, Zirkzee continua a imperversare e dispensa pezzi di bravura ispirando azioni sempre pericolose, nettamente il migliore in campo. Ko doloroso per la Roma che interrompe una bella serie positiva, il Bologna da stasera è una candidata autorevole alla zona Champions.

BOLOGNA-ROMA 2-0 – 37′ Moro, 49′ aut. Kristensen

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 38 Juventus 37 Milan 32 Bologna 28 Napoli e Fiorentina 27 Roma 25 Atalanta* e Torino 23 Lazio* e Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa e Sassuolo 16 Cagliari e Udinese 13 Empoli 12 Verona 11 Salernitana* 8

*una partita in meno

