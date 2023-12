DIRETTA Serie A, Lazio-Inter: le formazioni ufficiali LIVE

Il big match Lazio-Inter chiude il palinsesto domenicale della sedicesima giornata di Serie A: Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Reduci dalle fatiche europee, Lazio e Inter si sfidano questa sera allo Stadio Olimpico nel posticipo domenicale della sedicesima giornata di campionato. Una sfida molto importante per la lotta scudetto e la corsa al quarto posto, che arriva alla vigilia dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League.

Sempre sconfitto per 3 gol a 1 all’Olimpico da ex, Simone Inzaghi cerca la prima vittoria da tecnico nerazzurro nella sua vecchia casa. Grazie al pari della Juventus contro il Genoa, in caso di successo questa sera i punti di vantaggio sui bianconeri diventerebbero tre. La trasferta romana è ultimamente indigesta per la squadra lombarda, che ha collezionato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria negli ultimi cinque scontri.

Un trend che Maurizio Sarri spera di sfruttare per non perdere terreno rispetto alle prime cinque forze del campionato. In undici scontri diretti contro Inzaghi, il tecnico biancazzurro ha ottenuto sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Lazio-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 17 dicembre alle 20.45, Lazio-Inter verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le formazioni della partita:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 38 Juventus 37 Milan 32 Bologna 28 Napoli e Fiorentina 27 Roma 25 Atalanta* e Torino 23 Lazio* e Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa e Sassuolo 16 Cagliari e Udinese 13 Empoli 12 Verona 11 Salernitana* 8

*una partita in meno