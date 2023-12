Dal caso Renato Sanches al rinnovo, Mourinho show: “Voglio continuare”

Bologna-Roma, le parole di José Mourinho nel post partita della sfida che ha visto i felsinei imporsi per 2-0. Ecco quanto dichiarato dal tecnico portoghese

Grazie al sigillo di Moro e all’autogol di Kristensen, il Bologna ha sconfitto 2-0 la Roma facendo suo lo spareggio dal sapore d’Europa del Dall’Ara. Falcidiata da squalifiche ed infortuni, la compagine di Mourinho si è dovuta inchinare al cospetto della grande organizzazione tattica del Bologna di Thiago Motta, che ha colpito nei momenti cruciali del match.

Intervistato nel post partita ai microfoni di DAZN, José Mourinho ha fornito la sua chiave di lettura sulla partita, toccando svariati argomenti:

“Voglio chiedere scusa pubblicamente a Renato Sanches. Quello che ho sentito durante la partita. L’ho fatto 3-4 volte nella mia carriera e mi scuso. È una cosa dura per un calciatore ma anche per un allenatore. Senza Paulo la classe non c’è e senza Romelu la fisicità non c’è. I ragazzi in campo avrebbero potuto fare meglio e dare di più, ma se non abbiamo avuto alcun tipo di problema a livello tattico, ci sono state difficoltà a livello fisico. Loro hanno gente con motore, con gamba ed intensità. Abbiamo avuto le nostre possibilità di fare 1-1 e 1-2 e dopo diventa più difficile. Mancini è in grande difficoltà perché sta giocando con una pubalgia molto forte. Gioca perché vuole aiutare e la squadra ne ha bisogno. Altri calciatori hanno commesso degli errori tecnici; se paragoni il motore di gente come Moro, Ferguson è dura per qualche calciatore nostro.

Mourinho ha poi esternato per la prima volta, a chiare lettere, la volontà di proseguire la sua avventura alla Roma: “Io voglio continuare alla Roma e se continuerò alla Roma dobbiamo pensare veramente bene sulla base delle limitazioni del Financial Fair Play. Perché magari voglio lavorare con qualche giovane dove si può capire che esiste un potenziale da sviluppare piuttosto che farlo con calciatori di cui non c’è niente da sviluppare perché sono quello che sono. Voglio continuare e sono disponibile a pensare in modo diverso.”

Sullo stesso tema Mourinho ha poi proseguito: “Non abbiamo parlato con la società. Vedo questi tifosi che dopo una partita giocato a livello basso che ci hanno appoggiato così, per stare qua: sono tifosi unici e sarebbe dura una separazione. Se la separazione deve succedere, non sarà mai per decisione mia.”

Bologna-Roma, le parole di Mourinho: “Se siamo al completo, siamo in grado di fare grandi partite”

Mourinho ha poi esternato il suo punto di vista sulle tante assenze che hanno condizionato il match:

“Conosco bene la mia squadra, quando abbiamo tutti i calciatori disponibili ha la qualità sufficiente per lottare come in tutte le stagioni. Se siamo al completo, siamo capaci di fare partite, di fare risultato. Quando siamo senza giocatori fondamentali, facciamo fatica. Thiago Motta l’ho salutato, sarà sempre un bambino mio. Direzione arbitrale di Guida? Mi sembrava che ci fosse un cartellino giallo per Beukema ma non voglio criticare Guida.