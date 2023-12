Chiesa e quell’offerta irrinunciabile: ha detto sì

Federico Chiesa dice sì a qualcosa a cui non si può assolutamente rinunciare: l’annuncio del giocatore della Juventus

Non trovava il gol da settembre, nella sfortunata gara contro il Sassuolo. E’ tornato a segnare Federico Chiesa, con un rigore conquistato e realizzato in maniera impeccabile, anche se non è bastato alla Juventus per ottenere un’altra vittoria.

Bianconeri ripresi nel secondo tempo dal Genoa, un pari che rallenta la squadra di Allegri e che potrebbe permettere all’Inter di allungare a +4 in vetta alla classifica se stasera i nerazzurri vincessero in casa della Lazio. Una Juventus che continua a non essere brillantissima, anche se può contare su alcuni giocatori in stato di grazia, come lo stesso Chiesa. Sul cui futuro si continua inevitabilmente a discutere in vista delle prossime sessioni di mercato, per capire se il rapporto tra lui e la Juventus proseguirà o meno. A proposito di futuro di Chiesa, però, ci sono delle novità davvero importanti.

Chiesa e quel ‘sì’ che cambia la vita, e non è l’unico juventino: ma non è il rinnovo del contratto

E’ stato lo stesso giocatore ad annunciarlo con un post sui social, un sì attesissimo, ma non è quello per il rinnovo di contratto con i bianconeri.

Il sì è quello della sua fidanzata, Lucia Bramanti, alla proposta di matrimonio, dopo un romantico weekend a Venezia. Il post su Instagram è diventato immediatamente virale ed è stato commentato con entusiasmo anche da diversi compagni di squadra, come Dusan Vlahovic. In questo weekend, Chiesa non è stato l’unico a proporre il matrimonio alla sua dolce metà. Anche Daniele Rugani, infatti, ha chiesto la mano della sua fidanzata, la giornalista Michela Persico. Un fine settimana dalle forti emozioni per l’ambiente bianconero, non c’è che dire.