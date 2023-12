40 milioni per il nuovo Vlahovic e addio Chiesa: Giuntoli ribalta la Juve

Chiesa e Vlahovic non stanno vivendo una stagione straordinaria e prendono tempo sul rinnovo: la Juve valuta il futuro dell’attacco

La Juventus, al netto dell’insoddisfazione per l’operato di Massa e della sala VAR, continua ad avere un problema che si protrae di partita in partita: l’attacco è praticamente sterile. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, dopo un ottimo avvio di stagione, non sono riusciti a trovare continuità di rendimento e fanno fatica a segnare su azione.

Il feeling tra i due attaccanti bianconeri e Massimiliano Allegri, dal punto di vista tecnico e tattico, non sembra essere dei migliori e tutte le parti in causa ora stanno facendo delle riflessioni. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Federico Chiesa starebbe prendendo tempo sul rinnovo di contratto, con uno sguardo verso la Premier League. Un discorso simile si può fare tranquillamente anche per Dusan Vlahovic, anche se in questo caso anche da parte della Juventus filtra maggiore freddezza per quanto riguardo il prolungamento di contratto con un calmieramento dello stipendio. Cristiano Giuntoli avrebbe individuato il profilo ideale per sostituirlo in estate.

Vlahovic non esce dalla crisi: Giuntoli punta Boniface per l’attacco della Juve

Anche contro il Genoa la prestazione di Dusan Vlahovic non si può ritenere sufficiente e, quando è stato assegnato il calcio di rigore ai bianconeri, il serbo ha preferito lasciare il pallone a Federico Chiesa. Un pò perché l’amico e compagno aveva bisogno di sbloccarsi ritrovando la rete, un po’ perché gli ultimi rigori sono rimasti indigesti al numero 9 bianconero.

Sempre secondo quanto rivelato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe un preferito per l’attacco della Vecchia Signora: si tratta di Victor Boniface. Il nigeriano sta disputando una stagione incredibile, tra gol e assist, con il Bayer Leverkusen sotto la guida illuminata di Xabi Alonso. Riuscire ad arrivare a Boniface non sarà un’impresa semplice, considerando la folta concorrenza e il prezzo in continua crescita: la valutazione del nigeriano fatta dal club tedesco, al momento, è di almeno 40 milioni di euro. Quello che è importante annotarsi, tuttavia, è che la Juventus sta iniziando a pensarsi anche senza Vlahovic.