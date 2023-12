La Juve non perdona Massa: la mossa del club

La Juventus non è rimasta soddisfatto dall’arbitraggio di Massa e dall’utilizzo del VAR contro il Genoa: società indispettita

La linea in casa Juve è stata dettata da Massimiliano Allegri: l’arbitraggio subito contro il Genoa non è stato apprezzato, ma non vuole essere utilizzato come alibi per quanto fatto in campo. Anche la società ha espresso i propri dubbi.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere della Sera, la società sarebbe indispettita per la mancanza di uniformità sull’utilizzo del VAR. Sia per quanto riguarda il tocco di mano di Bani, ritenuto calcio di rigore da tutti gli analisti e gli esperti arbitrali, sia per il fallo di Malinovskyi su Kenan Yildiz non si è ricorsi al VAR. Nessuno ha voluto smentire la decisione di campo di Davide Massa, reduce da un’altra prestazione controversa in Napoli-Inter, con i campani che lamentano un mancato rigore. La Juventus, senza clamore, è pronta a farsi sentire.

La società Juventus non ha voluto fare proclami mediatici o sparate nel post partita riguardo all’arbitraggio subito contro il Genoa, ma nelle sedi opportune farà sentire la propria voce.

Anche perché il calcio di rigore per il tocco di mano evidente di Bani avrebbe potuto consegnare nuovamente il primo posto in classifica ai bianconeri, in attesa della sfida tra Lazio e Inter di questa sera. E invece non solo la Juve non ha sorpassato momentaneamente i nerazzurri, ma questa sera rischia anche di veder scappare la squadra di Simone Inzaghi a +4. Sabato prossimo la Vecchia Signora giocherà contro il Frosinone, dove ritroverà gioielli come Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge, mentre l’Inter ospiterà a San Siro il Lecce. La speranza dei bianconeri è che quanto successo contro il Genoa a livello arbitrale non si ripeta più.