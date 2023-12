Torino, Juric gongola ma ammette: “C’è stato un momento di tristezza”

Il Torino di Ivan Juric conquista tre punti importanti imponendosi di misura sull’Empoli con un gol di Duvan Zapata in avvio di gara

Tre punti pesanti quelli portati a casa dal Torino che – superando di misura l’Empoli – si conferma squadra quadrata e ben messa in campo soprattutto tra le mura amiche.

C’è soddisfazione in casa Torino per i tre punti conquistati sull’Empoli. Un gol di Duvan Zapata ha permesso ai granata di portare a casa l’intera posta in palio, portando a casa la terza vittoria di fila tra le mura amiche con i granata ora al nono posto in classifica in attesa ce scendano in campo Monza e Lazio nelle partite della domenica. Una vittoria dal sapore speciale per Ivan Juric, tecnico del Torino, che ha festeggiato al meglio il traguardo delle 100 panchine in massima serie.

Un successo arrivato al termine di una “partita completa” ha spiegato il tecnico croato ai microfoni di Dazn, analizzando la prova della sua squadra: “Nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo siamo stati squadra vera”. Secondo Juric la sua squadra ha fatto “tutto quello che c’era da fare” ma non era facile “contro questo Empoli, squadra che ha vinto su campi come quelli di Fiorentina e Napoli”.

Torino-Empoli, le parole di Juric nel post partita

Ivan Juric si è detto “molto contento delle ultime otto partite” nelle quali ha visto “lo spirito giusto”. Dunque, la squadra granata “gioca bene e ha fatto tanti punti, la classifica è corta, ma ho buone sensazioni. Speriamo di continuare così e di stare più su possibile”.

In attacco il Torino sembra poter proporre più soluzioni, anche perché Sanabria e Zapata sembrano abbinarsi alla perfezione: “È cambiata la mentalità e il modo di allenarsi”. Juric ha svelato di arrivare “all’allenamento felice” perché “tutti vanno forte. Lavoriamo sulle cose concrete e non parliamo delle cose ininfluente. Bisogna continuare così”.

Sul possibile futuro in granata, Juric non nega di aver avuto “un momento di tristezza”, sottolineando però che “negli ultimi due mesi ci siamo ripresi e pensiamo a fare un bel campionato”. Infine, sulla suggestione Europa: “Credo nei giocatori che fanno grandi partite, la rosa ha i valori giusti e cercheremo di fare il massimo possibile”