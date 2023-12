HIGHLIGHTS | Zapata stende anche l’Empoli: il Torino aggancia l’Atalanta

All’Olimpico Grande Torino gli uomini di Juric non steccano e grazie al gol di Duvan Zapata regolano anche l’Empoli

Torino on fire. Reduce da quattro punti conquistati nelle ultime due uscite, la compagine di Juric si impone anche sull’Empoli, battendo i toscani 1-0. A decidere la sfida è stato un gol di Duvan Zapata al minuto 25, che ha legittimato la spinta veemente dei granata.

Il colombiano dopo la doppietta all’Atalanta si mette nuovamente in proprio. Da vero bomber l’incornata con la quale a cavallo della metà del primo tempo imprime la svolta decisiva al match. Dopo aver pulito un pallone vagante nella propria metà campo, Zapata si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, spingendo in rete di testa un cross al bacio di Bellanova. Scosso nel risultato e negli automatismi, l’Empoli ha provato subito a reagire. Gli uomini di Andreazzoli avrebbero anche ottenuto il pareggio con la zampata di Ebuehi, che però è stato pizzicato dal VAR in fuorigioco millimetrico. Se si esclude l’altra rete annullata (nettamente) per fuorigioco a Cacace, il Toro limita i rischi e quando può si rende pericolosissimo dalle parti di Berisha.

Torino-Empoli, la decide Zapata con un preciso colpo di testa

Nella ripresa i ritmi calano. L‘Empoli prova a mettere la testa fuori da Milinkovic Savic non è chiamato ad interventi particolari. Rispetto ad altre apparizioni, gli uomini di Juric gestiscono molto bene l’evolvere dell’incontro, limitando i pericoli.

La pressione finale dell’Empoli si risolve in un paio di mischie confuse nel cuore dell’area di rigore granata. Zapata e compagni con ordine e compattezza porta a casa una vittoria dal peso specifico non indifferente. Grazie a questo successo, infatti, i granata sentono sempre più il profumo d’Europa, agganciando momentaneamente l’Atalanta. Dal canto suo, l’Empoli non riesce ad approfittare della sconfitta del Cagliari e resta al terzultimo posto in coabitazione con l’Udinese, che però avrà l’occasione di staccare Destro e compagni. Tra poco gli highlights della sfida.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus* 37; Milan 29; Napoli* 27; Roma e Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta e Torino* 23; Monza e Lazio 21; Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari* 13; Udinese e Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8 *una partita in più