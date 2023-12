“Non mi interessa”: Lotito ‘coccola’ Inzaghi ma infiamma Lazio-Inter

Lotito parla alla vigilia di Lazio-Inter, dal match dell’Olimpico al grande ex Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni

Lazio-Inter è senza dubbio la partita di Simone Inzaghi. Domani sera il tecnico nerazzurro tornerà di nuovo all’Olimpico da grande ex della serata.

A ‘Notizie.com‘, è intervenuto in esclusiva il presidente Lotito per parlare del suo rapporto con l’allenatore: “L’affetto nei confronti di Simone Inzaghi è lo stesso, dal punto di vista personale non ci sono problemi, se ci sarà la possibilità di saluteremo, ma è già successo altre volte. Non è un problema”.

“Qualche giorno fa mi hanno chiesto se fossi contento del fatto che Inzaghi è primo con l’Inter, ma a me non interessa – ha dichiarato il patron biancoceleste – Io guardo solo la Lazio, mi interessa e sono attento solo a quello”. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE.