Napoli, il grande ex punta Lobotka: cifre da capogiro

Il mercato invernale potrebbe portare ulteriori difficoltà al Napoli di Mazzarri. Una squadra spagnola, infatti, pensa ad un clamoroso ritorno

Un calciatore del Napoli potrebbe lasciare la Serie A già nella prossima sessione di mercato. Un club spagnolo, infatti, sogna di rivedere uno degli eroi dello Scudetto azzurro in Liga e sarebbe pronto a fare follie per averlo.

Non sta proseguendo come da aspettative la stagione del Napoli. I campioni di Italia in carica hanno subito il contraccolpo dell’addio di Luciano Spalletti, sostituito nel peggiore dei modi da Rudi Garcia. L’arrivo sulla panchina partenopea di Walter Mazzarri ha riacceso un po’ le speranze, con qualche miglioramento per quanto riguarda il gioco. Al contrario, faticano ancora ad arrivare i risultati. Infatti, dopo 15 giornate gli azzurri si ritrovano già a 14 lunghezze dal primo posto in classifica.

La situazione potrebbe peggiorare nella sessione invernale di calciomercato. Il Celta Vigo, infatti, starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Liga di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha giocato in Spagna dal 2017 al 2020, senza lasciare mai un segno indelebile. Ora, però, il club galiziano, secondo quanto riportato da Ok Fichajes, sarebbe pronto a fare follie per riportarlo in maglia celeste.

Lobotka ritorna al Celta Vigo: le cifre dell’operazione

Diventa incerto il futuro di Stanislav Lobotka a Napoli. Il ritorno al Celta Viga dell’ex Rafa Benitez potrebbe essere un’alternativa concreta per il futuro dello slovacco. L’operazione, per fortuna degli Azzurri, è però molto complicata.

Lo Stanislav Lobotka visto con Luciano Spalletti in panchina è ormai un lontano ricordo. Nonostante questo, lo slovacco resta una delle pedine fondamentali del gioco del Napoli, ma il suo valore è destinato a scendere nelle prossime stagioni. Il Celta Vigo vorrebbe riportarlo in Spagna, ma ad oggi servirebbero 40 milioni di euro per farlo. Per il club Celeste è una cifra decisamente eccessiva, ma potrebbero provare comunque a fare un tentativo a gennaio per il centrocampista.