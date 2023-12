Juventus, poker di scambi per Vlahovic: la scelta è fatta

Dusan Vlahovic sta deludendo le attese anche quest’anno, l’ipotesi dell’addio alla Juventus si fa largo: scelto l’erede

L’andamento di questa stagione, per Dusan Vlahovic, sta ricalcando sinistramente quello della precedente. Anche un anno fa, il serbo aveva approcciato il campionato a spron battuto, con quattro gol nelle prime quattro giornate. Per poi andare incontro a una crisi realizzativa e a un calo piuttosto repentino.

Problemi fisici e tattici, per il bomber della Juventus, a influire pesantemente. La scorsa annata, la concluse con 14 reti in 42 presenze totali. Quest’anno, da metà settembre in poi, ha trovato la rete, in tre mesi, soltanto contro l’Inter. Inanellando poi prestazioni non particolarmente esaltanti e in alcuni momenti vedendosi riservato anche un minutaggio abbastanza ridotto da parte di Allegri. Il tutto, lascia supporre che continuando così, a fine stagione, la Juventus possa decidere per quella cessione sfumata in estate per mancanza di offerte congrue. Andando dunque alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Calciomercato Juve, Vlahovic via con lo scambio: deciso l’erede

Per massimizzare la sua cessione, la Juventus potrebbe proporre Vlahovic nell’ottica di uno scambio con altri attaccanti dal grande valore sul palcoscenico europeo e che per un motivo o per un altro non sono certi di guadagnarsi la conferma negli attuali club.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, su ‘X’, con il consueto sondaggio quotidiano quale sarebbe il nome preferito per l’attacco della Juventus in una rosa di quattro da ‘scambiare’. Sondaggio vinto da Alvaro Morata, con il 38,5% dei voti. Il grande ex, all’Atletico Madrid, sta disputando una grande annata e a Torino in molti vorrebbero il suo ritorno. Non convince appieno invece l’ipotesi Jadon Sancho (30,8%). Ancora meno gettonate le piste Brahim Diaz e Sterling (15,4%).