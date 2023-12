Inter, scambio in Serie A: Inzaghi risolve uno dei due problemi

L’Inter vola in campionato, ma ha qualche problema: Inzaghi guarda al mercato, i nerazzurri al lavoro per uno scambio

Si riparte con il campionato per l’Inter, dopo la fine del girone di Champions League chiuso al secondo posto. L’appuntamento con la Lazio sarà cruciale per i nerazzurri per rimanere in vetta alla classifica, ma gli ultimi impegni hanno chiarito che per la squadra di Simone Inzaghi ci sono problemi da provare a risolvere sul mercato.

Due le problematiche principali: la tenuta fisica di Cuadrado, che soffre di una infiammazione al tendine d’Achille e potrebbe addirittura finire sotto i ferri, e la consistenza delle alternative in attacco. Sanchez e Arnautovic fin qui non hanno offerto un rendimento all’altezza delle aspettative, per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ecco dunque che il club nerazzurro potrebbe rivolgersi alla sessione di trattative per innesti in grado di ‘curare’ questi malesseri.

Inter, Sensi pedina di scambio: tante piste sul tavolo

Un laterale destro o una punta affidabile, questi i profili di cui l’Inter va alla ricerca. Per arrivarci, potrebbe optare per uno scambio di prestiti, mettendo sulla bilancia Stefano Sensi, che sta trovando davvero poco spazio in una mediana qualitativamente e quantitativamente folta.

Secondo ‘Libero’, di Sensi l’Inter potrebbe parlare con la Salernitana chiedendo in cambio Boulaye Dia. O, in alternativa, Pasquale Mazzocchi. L’operazione avrebbe già l’avallo dei due tecnici coinvolti, i fratelli Simone e Filippo Inzaghi. La possibilità di uno scambio tra Sensi e Mazzocchi era stata già anticipata da Calciomercato.it, con l’Inter che per la fascia starebbe però valutando anche altri profili come Alessandro Zanoli del Napoli, da acquistare sempre tramite uno scambio di prestiti con Sensi.