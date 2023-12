Inter, nuova grana dopo Cuadrado: Inzaghi lo perde per un mese

Nuovo allarme per l’Inter dopo il lungo stop per Cuadrado: Inzaghi rischia di perderlo per un mese

L’Inter deve far fronte alla tegola Cuadrado, out per almeno tre mesi visto che la prossima settimana si opererà per risolvere il problema al tendine d’Achille.

Un guaio per Simone Inzaghi sulla corsia destra, con il tecnico nerazzurro che adesso ha bisogno di un nuovo rinforzo dietro Dumfries nel mercato di gennaio, come ammesso peraltro anche dallo stesso Ds Ausilio. Intanto potrebbe profilarsi una nuova grana all’orizzonte per l’Inter e il tecnico piacentino, in riferimento alla Coppa d’Africa. Samuel Eto’o, grande ex della squadra nerazzurra e protagonista del ‘Triplete’ sotto la gestione Mourinho, sta tentando di convincere Yann Bisseck ad accettare la nazionalità del Camerun.

Eto’o chiama Bisseck al Camerun: rischio Coppa d’Africa per l’Inter

Il giovane difensore dell’Inter e nativo di Colonia ha origini camerunensi ma finora ha fatto tutte le trafile nelle giovanili tedesche, ultima in ordine di tempo l’Under 21 disputando anche l’Europeo di categoria la scorsa estate.

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Eto’o avrebbe contatto Bisseck per convincerlo a indossare la maglia del Camerun, con il difensore interista lusingato dalla chiamata dell’ex attaccante e attuale presidente della Federazione dei ‘Leoni indomabili’. Eto’o avrebbe chiesto inoltre informazioni all’Inter sulla crescita e l’ambientamento a Milano di Bisseck, con quest’ultimo che starebbe riflettendo sulla proposta di cambiare nazionale. A gennaio inizia la Coppa d’Africa e, se l’ex Aarhus accettasse le lusinghe del Camerun, l’Inter e Inzaghi lo perderebbero per circa un mese. Certamente non una buona notizia vista l’emergenza nel settore destro dello scacchiere del mister emiliano…