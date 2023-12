L’Inter e il mercato di gennaio, l’annuncio a sorpresa di Ausilio

L’Inter in vetta alla classifica, curiosità per le prossime mosse di calciomercato: l’annuncio di Ausilio spiazza tutti

Soddisfazione palpabile in casa Inter per la vetta della classifica confermata, dopo il successo pesante a Napoli. Una soddisfazione espressa, al Gran Galà del Calcio, anche dal ds nerazzurro Piero Ausilio.

Ai microfoni dei giornalisti presenti, il dirigente ha commentato così il momento della squadra: “Partita vinta giocando davvero un bel calcio, tappa importante ma non direi che abbiamo scucito lo scudetto dal petto del Napoli. Vale tre punti come la prossima gara con l’Udinese“. Un’Inter che però, contrariamente alle previsioni, potrebbe non effettuare grandi movimenti sul mercato di gennaio, come spiegato sempre da Ausilio: “Il mercato invernale non ci piace. Pensiamo di essere a posto in tutti i reparti, il mister sta utilizzando e valorizzando al meglio la rosa, anche se Marotta ha lasciato aperta giustamente una piccola porticina per eventuali opportunità”.