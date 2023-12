Genoa in ansia: il bomber rescinde e vogliono Retegui come sostituto

Il Genoa è molto preoccupato per il futuro di Retegui: un grande club ha perso il suo attaccante e pensa all’argentino per sostituirlo.

Retegui sta vivendo una grande stagione tra le fila del Genoa, con l’attaccante che, alla sua prima stagione in Serie A, sta guidando in maniera egregia l’attacco di Alberto Gilardino grazie ai suoi gol e soprattutto alle sue prestazioni importanti per la squadra.

Il rischio, però, è che a gennaio possa succedere qualcosa che in pochissimi, fino a ieri, avrebbero mai immaginato: i rossoblu, infatti, adesso rischia di perdere l’ex attaccante del Tigre. Un grandissimo club argentino, infatti, ha da poco rescisso il contratto del proprio bomber (una vera e propria leggenda) e, per sostituirlo, sta pensando proprio a lui.

Il rischio di un clamoroso quanto inaspettato ritorno, dopo soli sei mesi dal suo arrivo in Italia, è comunque molto basso, tuttavia la possibilità, seppur remota, esiste e non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Calciomercato Genoa, Retegui torna al River al posto di Rondòn?

Salomòn Rondon ha da pochissimo rescisso il suo contratto con il River Plate e, per questo motivo, è a caccia di sostituti per cercare di sopperire alla mancanza del bomber venezuelano. I casting, per così dire, sono appena iniziati ma il nome di Retegui è nella lista del club in qualità di sostituto.

Non è una scelta facile dal momento che a questo calciatore, chiunque sia, verranno date le chiavi del reparto avanzato. Oltre a Retegui, che al momento è felicissimo tra le fila del Grifone, c’è anche Santon Borré, attaccante classe 1995, oggi nella rosa dell’Eintracht Francoforte ma il cui cartellino è di proprietà del Werder Brema.

🚨 100% CONFIRMADO: 🇻🇪 Salomón Rondón deja de ser jugador de 🇦🇷 River, rescindió su contrato. El millonario apunta a 🇨🇴 Rafael Santos Borré, 🇦🇷 Lucas Alario o 🇦🇷 Mateo Retegui en el próximo mercado. OJITO. 👀🔴⚪ #FichajesFG pic.twitter.com/7tSLn42A4e December 15, 2023

Il secondo nome è quello di Lucas Alario, in uscita proprio dall’Eintracht Francoforte e che potrebbe essere una grande occasione low cost. Tra i tre profili sicuramente quello del bomber del Genoa, che quest’anno è già a quota 5 reti tra campionato e Coppa Italia, è senz’altro il profilo più interessante ma, allo stesso tempo, la pista più difficile da percorrere.