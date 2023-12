Come vedere TvPlay su Samsung Tv: il canale per guardare i programmi in diretta gratis

Ecco come guardare i programmi di TvPlay su Samsung Tv: il canale per guardare tutto il palinsesto in diretta gratis.

Grandi notizie per tutti gli spettatori che ogni giorno guardano TvPlay su Twitch e su YouTube: la prima TV crossmediale italiana sarà visibile su tutti i televisori Samsung attraverso il portale Samsung Tv Plus.

I possessori di un televisore di questa marca, infatti, avranno la possibilità di seguire serie tv esclusive, film, sport, documentari e tanto altro ancora totalmente gratis. Da oggi a tutto questo si aggiunge anche TvPlay. Ecco il canale e tutto quello che devi sapere.

Canale TvPlay su Samsung Tv Plus

Tutti gli utenti avranno la possibilità di seguire TvPlay sui canale 4526. Il servizio è totalmente gratuito con inserimenti pubblicitari di Samsung e non richiede alcun abbonamento.

Per usufruire di questo servizio compreso nel prezzo d’acquisto del televisore appena comprato è semplicissimo. Per prima cosa, è necessario accendere il televisore: Samsung Tv Plus si avvierà in automatico. Accedendo all’area personale dalla barra delle applicazioni collocata nella parte bassa dello schermo, clicca sull’app Samsung Tv Plus ed il gioco è fatto.

TvPlay, come vederlo sull’app Samsung Tv Plus?

Se volete seguire i programmi del palinsesto di TvPlay tramite l’app ufficiale Samsung Tv Plus, basta soltanto scaricare l’app ufficiale da smartphone o tablet che abbia installato un sistema operativo Android 8.0 o superiore.

Per scaricare l’app è necessario collegarsi al Galaxy Store o su Google Play, il tutto sempre in maniera totalmente gratuita. Ecco il link diretto per scaricare l’applicazione direttamente da qui ed iniziare subito a seguire i programmi di TvPlay.