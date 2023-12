Palinsesto TvPlay: l’elenco completo dei programmi e gli orari delle trasmissioni

Il palinsesto completo di TvPlay: ecco l’elenco completo di tutti i programmi, il giorno e l’orario della messa in onda e tanto altro.

TvPlay è il primo canale sportivo italiano su Twitch, un progetto crossmediale amatissimo dai più giovani e diventato in pochissimo tempo il punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo del calcio e non solo, grazie alla qualità ed originalità dei suoi contenuti, ma anche grazie alla presenza massiva su ogni piattaforma, che permette di intercettare su svariate piattaforme il proprio pubblico.

I programmi che vanno in onda ogni giorno sulla piattaforma viola, direttamente dagli studi di Napoli, Roma e Milano, variano dal mondo del calcio a 360 gradi (calciomercato, interviste esclusive, notizie in tempo reale, Serie A, Serie B, Coppe europee e campionati esteri) a quello del tennis, dei motori e tanto altro ancora.

Palinsesto TvPlay Twitch: programmi e orari

Ecco il palinsesto completo di TvPlay in streaming su Twitch, con l’elenco completo dei programmi e dei format originali che vanno in onda sul canale viola ogni giorno.

Rassegna Stampa

La mattina di TvPlay non può non iniziare con la rassegna stampa in diretta dagli studi di Roma. L’analisi di tutte le prime pagine (e non solo) dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri, per iniziare al meglio la giornata ed avere tutte le principali notizie dal mondo del calcio, per iniziare al meglio la giornata.

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14.

Conduttori: Graziano Carugo Campi e Carlo Roscito.

Talk

News, opinioni autorevoli, inviati e soprattutto tanti, tantissimi ospiti: il talk pomeridiano è questo e tanto altro. Un canale di comunicazione sempre aperto con la chat, per commentare i principali fatti del giorno e non farti perdere nemmeno una notizia.

Orario: dal lunedì al venerdì, 16:30-19:30

Conduttori: Marco Giordano e Riccardo Meloni

FantaTvPlay

Se sei un appassionato di Fantacalcio, allora questo spazio è quello che fa per te. Consigli su quali giocatori schierare, analisi, commenti e tanto altro per non farti mai arrivare impreparato alla prossima giornata di campionato. Ma non solo: c’è spazio anche per il gaming e tanti quiz sul pallone, per giocare e divertirsi insieme.

Orario: Martedì, giovedì e venerdì, 15:00-16:30

Conduttori: Claudio Mancini e Antonio Papa

Motori

Due ore…a tutto gas. News e approfondimenti su Formula 1, MotoGP, Superbike e tanto altro ancora, una finestra sempre aperta per rimanere sempre aggiornato sul mondo delle corse.

Orario: lunedì pomeriggio

Conduttore: Filippo Gherardi

Basket

Un’ora di puro intrattenimento per approfondire tutte le principali notizie del mondo del basket: Serie A, Eurolega, NBA, Nazionale e non solo, per rimanere sempre aggiornato sul mondo della pallacanestro.

Orario: mercoledì, 16:00-17:00

Conduttore: Claudio Russo

Serie B

Lo spazio dedicato al campionato cadetto, con l’analisi della giornata appena conclusa, con approfondimenti e curiosità riguardanti la Serie B.

Orario: lunedì, 15:30-16:30

Conduttori: Attilio Malena e Francesca Catalano

Prime Time

Direttamente dai nostri studi di Roma, la nostra “prima serata”, con voci autorevoli e grandi ospiti per approfondire le notizie principali dal mondo del calcio, italiano e non solo.

Orario: lunedì, martedì e venerdì, 19:30-21:00; mercoledì, 18:30-19:30

Conduttrice: Sofia Oranges

Derby

È sempre Derby! Ogni settimana un appuntamento per per parlare delle sfide più importanti tra squadre rivali, stracittadine e non solo.

Orario: venerdì, 21:00-22:00

Conduttore: Riccardo Meloni

Vox to Box

Il programma più caldo del momento. Er Faina, Mario Balotelli ed Enock Barwuah insieme a tutti i loro grandi ospiti ci sveleranno tutti i retroscena del mondo del calcio, analizzando i fatti della settimana senza peli sulla lingua. Un format originale ed unico nel suo genere in cui non sai mai quello che ti aspetta.

Orario: Lunedì e giovedì, orario variabile

Conduttori: Damiano Er Faina, Mario Balotelli ed Enock Barwuah

Bet Show

I migliori tipster in Italia uniti per analizzare tutte le principali competizioni, italiane e non solo, per fornire i migliori consigli per le scommesse. Analisi, pronostici, suggerimenti, le migliori quote e tanto, tanto altro ancora, per fare centro ed andare alla cassa.

Orario: venerdì, 14:00-15:00

Conduttrice: Sofia Oranges.

Live Reaction

Durante tutte le partite di Serie A, Champions League ed Europa League non può mancare la Live Reaction, per commentare insieme tutti i match ed analizzare, insieme alla chat ed a tanti ospiti, ogni gara in programma.

Conduttore: Stefano Benzi

Orari: Durante ogni gara di Serie A, Champions League ed Europa League

Domenica Esplosiva

L’approfondimento della domenica sera per affrontare tutti i temi caldi della giornata di campionato appena conclusa. Con ospiti d’eccezione ed opinionisti illustri di chi il campo lo ha calcato per davvero, andremo ad analizzare tutti i temi più rilevanti del turno di Serie A appena concluso.

Orario: domenica, 20:00

Conduttori: Riccardo Meloni, Enrico Camelio, Paolo Bargiggia, Emiliano Viviano e Claudio Savelli.

Spazio Mercato

Tutte le ultimissime news sul calciomercato in diretta: indiscrezioni, news, rumors e notizie in esclusiva a cura della redazione di Calciomercato.it. Se sei un amante del mercato dei calciatori e vuoi sapere quali sono tutte le mosse delle società di Serie A (e non solo), questo è il programma perfetto per te, per tenere sempre altissima l’attenzione sulla tua squadra del cuore.

Orario: lunedì, ore 15:00

Conduttore: Eleonora Trotta

Bar Sport

Ogni lunedì mattina l’analisi sull’ultima giornata di campionato di Lazio e Roma, per sentire il “polso” della romanità: analisi e commenti senza peli sulla lingua in una location sempre diversa.

Orario: lunedì mattina

Conduttori: Enrico Camelio e Gianluca Cantone

Tennis Time

Uno spazio dedicato al mondo del tennis, una finestra aperta su questo sport per analizzare i risultati dei circuiti ATP e WTA, tra ospiti illustri e grandi voci. Ci sarà modo anche di approfondire e conoscere a fondo il mondo del padel, un gioco arrivato da relativamente pochi anni in Italia ma che è amato da milioni e milioni di persone nel nostro paese.

Orario: mercoledì pomeriggio

Conduttori: Enrico Camelio e Francesco Di Giovambattista

Futbol!

Sei un grande appassionato di calcio sudamericano? Allora non puoi perderti la finestra di TvPlay sul calcio sudamericano: analisi, interviste e notizie in esclusiva sul Brasileirao, Primera Division Argentina e tanto altro ancora, per andare a scoprire tutti i migliori talenti di questi campionati.

Orario: Venerdì pomeriggio

Conduttore: Mirko Calemme