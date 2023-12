TvPlay: cos’è, dove vederla e come abbonarsi

Tutto quello che devi sapere su TvPlay: che cos’è, dove vederlo e come abbonarsi.

TvPlay è la prima tv crossmediale italiana che ogni giorno tiene incollati migliaia e migliaia di spettatori ed amanti del calcio su Twitch, diventando in poco tempo il primo canale sportivo italiano sulla piattaforma viola.

Ogni giorno sulla piattaforma viola la redazione di Calciomercato.it è pronta a raccontare in diretta le ultime notizie dal mondo del calcio (e non solo): esclusive, approfondimenti, collegamenti dai centri sportivi, dai tribunali e dagli stadi con i nostri inviati a caccia di notizie.

Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, numerosi grandi ospiti intervengono ai nostri microfoni per commentare i fatti salienti che ruotano attorno al mondo del pallone.

Procuratori, calciatori, allenatori, dirigenti, avvocati, grandi firme nel mondo del giornalismo e tanto altro ancora, con un unico obiettivo: essere sempre in prima linea e a caccia di notizie, il tutto all’interno di format originali e all’insegna dell’intrattenimento.

Paolo Bargiggia, Mario Balotelli, Fabrizio Biasin, Gianluca Rossi, Emiliano Viviano e Davide Moscardelli: questi sono solo alcune delle numerose personalità che, ogni settimana, intervengono all’interno delle trasmissioni per fornire a tutti gli spettatori collegati il loro punto di vista privilegiato sui fatti più importanti del mondo del calcio, dentro e fuori dal campo.

Ma non solo: c’è spazio anche per il divertimento. Calciomercato, Fantacalcio, scommesse, live reaction e tanto, tanto altro ancora.

Cos’è TvPlay?

TvPlay è la prima tv crossmediale italiana che, in pochissimo tempo, è riuscita a fidelizzare un bacino di utenti importante che, ogni giorno, entra in contatto ed interagisce con i contenuti creati dalla redazione su tutte le piattaforme.

Il progetto, infatti, non si limita soltanto al canale Twitch, che ad oggi conta oltre 40mila follower, ma si estende anche al sito ufficiale TvPlay.it e a tutti i principali canali social.

Dove vedere TvPlay?

I prodotti TvPlay sono raggiungibili su tutti le piattaforme ed i principali social network. A seconda del canale, infatti, i contenuti sono unici e differenti, con l’obiettivo di fornire all utente un’esperienza unica e personalizzata.

Ecco dove è possibile raggiungere i contenuti che la redazione crea ogni giorno.

Twitch

È possibile vedere gratis tutte le trasmissioni di TvPlay sul canale Twitch ufficiale, in diretta streaming ogni giorno dal lunedì alla domenica.

Se non sei riuscito a seguire live il tuo programma preferito sulla piattaforma viola, puoi recuperare in differita ogni programma nella sezione “Trasmissioni Recenti“, in cui sono presenti gli ultimi tre programmi che sono stati mandati in onda, oppure cliccando su “Video“.

In questa sezione, infatti, si possono recuperare le puntate intere, ma anche gli highlights di ogni programma, in modo tale da non perderti nemmeno un minuto della tua trasmissione sportiva preferita.

Samsung Plus

È possibile vedere tutto il palinsesto di TvPlay anche su Samsung Plus. Farlo è semplicissimo e non serve nessun abbonamento: basta accendere la tv e cliccare sull’icona TV Plus, per poi scegliere il programma desiderato.

Se, invece, volete utilizzare l’app, basterà scaricarla dal Play Store sul vostro smartphone ed entrare con le proprie credenziali.

Come abbonarsi a TvPlay su Twitch e quanto costa?

Abbonarsi al canale Twitch di TvPlay è semplicissimo: basta cliccare sul pulsante “Abbonati”, presente sulla destra. Supportando il progetto di Calciomercato.it è possibile godere di enormi vantaggi, come ad esempio avere una risposta prioritaria da parte dei nostri redattori e di tutti i grandi ospiti.

Ecco i tre pacchetti che è possibile sottoscrivere:

Livello 1: Insider, COSTO

Livello 2: Inviato, COSTO

Livello 3: Direttore, COSTO

Come abbonarsi gratis a TvPlay?

C’è un modo totalmente gratuito per sostenere TvPlay: abbonarsi al nostro canale Twitch utilizzando Amazon Prime. Per farlo è davvero semplicissimo: basta associare il proprio account Amazon Prime al profilo “viola”.

Per farlo è già essere un cliente Prime ed essere loggato su entrambe queste piattaforme. Ecco i quattro semplici passaggi da effettuare:

Vai sul tuo account Twitch e clicca “ Connetti il tuo account Twitch “

“ Una volta fatto, accedi al tuo account Amazon

Dopo averlo fatto, vai all’interno del tuo profilo Twitch e seleziona “ Conferma “

“ Infine, una volta associati, clicca sul tasto “Abbonati” di TvPlay (tasto viola sulla destra) per farlo gratuitamente.

Importante: ricordati di rinnovarlo ogni mese!

YouTube

È possibile seguire tutte le trasmissioni di TvPlay anche sul canale YouTube ufficiale, che ad oggi conta oltre 50mila iscritti.

Su questa piattaforma, infatti, vengono trasmesse tutte le puntate in diretta, ma sono anche presenti gli Shorts con i momenti più importanti selezionati da ogni trasmissione. Al pari del canale viola per lo streaming, è possibile interagire con tutti gli ospiti tramite la chat apposita.

Cliccando sulla sezione “Playlist” è possibile invece recuperare numerosi contenuti esclusivi, come ad esempio le conferenze stampa degli allenatori di Serie A, ma anche tantissime interviste e numerosi speciali.

Instagram

TvPlay è su Instagram (tvplay.it è l’unico account reale) dove, oltre a tutti i momenti salienti di ogni diretta, vengono comunicati in anteprima gli ospiti dei vari programmi, oltre a tanti retroscena, news e rumor di calciomercato.

Post, Stories, Reel e tanto altro ancora: un modo facile, veloce e gratuito per entrare in contatto con tutti gli ospiti e fare sentire la propria voce attraverso un confronto sano e costruttivo. In questo modo non ti perdi nemmeno una notizia.

TikTok

TvPlay è anche su TikTok, dove è possibile seguirla sul profilo tv_play_ in cui si possono vedere gli estratti più salenti e significativi di ogni diretta, oltre agli highlights delle conferenze stampa delle principali squadre di Serie A e tanti contenuti unici e pensati per questo social network.

Telegram

TvPlay è anche su Telegram. Nel canale ufficiale totalmente gratuito potrai rimanere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le news, le trattative e i rumors di calciomercato e tanto altro ancora, per non perderti nemmeno una notizia.

Facebook

Sulla pagina Facebook di TvPlay è possibile rimanere sempre aggiornati in tempo reale su tutte le news di calciomercato e non solo, per non perdersi nemmeno una notizia sulla propria squadra del cuore, oltre a poter vedere tutti gli estratti delle conferenze stampa ed i momenti salienti del palinsesto della web tv su Twitch.

Twitter

Per non perderti nemmeno una notizia, un’altra possibilità è quella di seguire TvPlay su X, il vecchio Twitter.