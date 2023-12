Ricorso contro la retrocessione, UFFICIALE: arriva il verdetto

La retrocessione sul campo ha lasciato tutti sotto shock, ma c’è ancora una speranza: ecco il risultato del ricorso

Ci si avvia verso il giro di boa della prima metà di stagione. Calendario che mai come quest’anno sarà fitto di impegni per tutte le squadre anche in Serie A, visto che non sarà in programma la consueta pausa natalizia ma si giocherà anche a ridosso del Capodanno.

Tornano i match nel periodo natalizio come qualche stagione fa, nel frattempo altrove sono già stati emessi i verdetti di fine anno, con grandi sorprese e veri e propri drammi sportivi. Come quello del Santos in Brasile, retrocesso per la prima volta nella propria storia, ma non solo. Oltre al club carioca, c’è anche un’altra società, in Sudamerica, retrocessa clamorosamente ma che sta tentando il tutto per tutto per salvarsi anche a stagione finita.

Argentina, il Colon fa ricorso contro la retrocessione: ultima spiaggia

Il Colon di Santa Fè ha abbandonato la prima divisione, in Argentina, perdendo nello spareggio con il Gymnasia y la Plata. Situazione che come accaduto a Rio de Janeiro per il Santos ha portato a proteste furibonde dei tifosi per le strade. Il club però non intende arrendersi senza avere l’ultima parola.

La società ha infatti fatto ricorso contro l’irregolarità del procedimento che a stagione in corso aveva ridotto le retrocessioni da tre a due. Anche se lo stesso Colon aveva votato a favore, come tutti gli altri club del campionato argentino. In ogni caso, l’AFA, la federazione argentina, ha accolto il reclamo e come riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sports’, la prossima settimana ci sarà la discussione del ricorso davanti al Tribunal de Disciplina.