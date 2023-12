La Juventus sacrifica Kean: arriva il nuovo Calhanoglu

Ancora uno stop per Kean, costretto a fermarsi per un mese. La Juventus valuta l’addio sul mercato: spunta lo scambio a gennaio

La Juventus si muove Oltremanica per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista per la seconda metà di stagione.

Tra gli obiettivi la pista più calda porta a Kalvin Phillips, messo alla porta da Guardiola al Manchester City. Il nazionale inglese è in uscita e sta cercando un’altra sistemazione per non perdere il treno per gli Europei della prossima estate. La Juve è sul pezzo e sta cercando di convincere il giocatore a sbarcare a Torino, anticipando la concorrenza delle rivali alla corsa all’ex Leeds. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta ad accogliere in prestito Phillips, ma valuta anche un’altra pista in Inghilterra. Sul taccuino di Giuntoli è finito infatti Charlie Patino, gioiellino dell’Arsenal che nella stagione in corso si sta mettendo in mostra a titolo temporaneo allo Swansea.

Calciomercato Juventus, occhi su Patino dall’Arsenal: scambio con Kean

Il classe 2003 nato a Watford piace per caratteristiche e per la giovane età, con la Juventus che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean come spiega il ‘Sun’.

L’attaccante di Vercelli sta trovando poco spazio in questa fase della stagione dietro la coppia Chiesa-Vlahovic e dovrà fermarsi per circa un mese a causa del problema alla tibia. Giuntoli e Allegri potrebbero così sacrificarlo per arrivare a Patino, con un’idea ben precisa come spiega l’intermediario Fratini: “Alla Juve manca qualità e, se dovesse prendere Colpani che è un trequartista, abbasserebbero Patino come ha fatto l’Inter con Calhanoglu“, le parole dell’agente a ‘Rai Sport’ e riprese dal tabloid britannico. Il 20enne centrocampista, di proprietà dell’Arsenal, con la maglia dello Swansea ha collezionato finora nella seconda divisione inglese 16 presenze con all’attivo 3 reti e 4 assist.