Juve e Allegri ancora nel mirino: “Non mi piace”

La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Genoa. Intanto a commentare le vicende dei bianconeri ci ha pensato l’ex calciatore Claudio Onofri

Trasferta a Genova per la Juventus che stasera fronteggerà la squadra allenata da Alberto Gilardino per continuare ad alimentare le ambizioni scudetto.

Tre punti in palio molto pesanti per i bianconeri che ripartono all’inseguimento dell’Inter capolista. A commentare le vicende bianconere ci ha pensato l’ex calciatore Claudio Onofri, che ai microfoni di TvPlay su Twitch, dopo aver analizzato il gioco di Gilardino, si è soffermato su quello della squadra di Allegri soffermandosi soprattutto il gioco difensivo: “Vanno riconosciuti i meriti ad Allegri che per esempio sta facendo esaltare un giocatore come Cambiaso“.

Juventus nel mirino, parla Onofri: “Mi diverto di più con l’Atalanta”

Detto anche di Dragusin che “è un giocatore che può arrivare alla Juventus”, Claudio Onofri ha proseguito nella sua analisi relativi alla proposta di gioco stessa della squadra di Massimiliano Allegri.

L’ex difensore del Genoa si è soffermato sull’eterno dibattito tra giochisti e risultatisti: “In Italia il risultato è l’unica cosa che conta, dalle altre parti come in Inghilterra e in Spagna se il Barcellona vince 3-0 e passa la palla indietro per perdere tempo i tifosi fischiano. Questo è l’aspetto culturale che ci appartiene e con questo abbiamo ottenuti risultati importanti ma c’è anche una parte di divertimento da soddisfare per i tifosi che vanno allo stadio come successo col calcio di Gasperini”.

Il paragone col calcio dell’Atalanta si estende quindi sulla stessa Juventus: “Se vado allo stadio e vedo che dopo il primo gol, la Juve resta ottanta minuti a difendere e basta a me non piace. Con questo non sto condannando Allegri o Mourinho ma esprimo solamente un’opinione personale da appassionato di calcio”.