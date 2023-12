Errore del VAR e risultato falsato: sentenza storica UFFICIALE

Ammissione da parte del Tribunale di Madrid sulla grave mancanza del VAR nel corso della partita tra Espanyol e Atletico Madrid della passata stagione, costata poi la retrocessione al club catalano

Nonostante l’ausilio della tecnologia da ormai qualche anno a questa parte, molte decisioni arbitrali vengono ancora contestate a livello internazionale per via di errori più o meno evidenti in situazioni di gioco.

È accaduto di recente in Italia, nel campionato di Serie A, ma nulla di tanto grave come quanto sottolineato dal Tribunale di Madrid in riferimento ad una partita nello specifico relativa alla penultima giornata della passata stagione del campionato spagnolo de La Liga.

Stando alla ricostruzione dei fatti, quanto avvenuto nel match tra Espanyol e Atletico Madrid con la rete fantasma segnata di Antoine Griezmann non senza qualche dubbio sulla sua regolarità avrebbe di fatto penalizzato la formazione di casa. Quest’ultima è stata infatti capace di strappare un 3-3 in extremis che non è stato comunque utile a scongiurare la retrocessione nel campionato cadetto di Secunda Division, ma nel caso in cui il gol di Griezmann fosse stato annullato da parte del VAR l’Espanyol avrebbe potuto conquistare due punti in più preziosi per il raggiungimento dell’obiettivo.

Espanyol privato della salvezza dall’errore del VAR, si pronuncia il Tribunale

Secondo le verifiche effettuate dalle autorità giudiziarie, dunque, il club catalano è stato letteralmente privato della possibilità di salvezza per un chiaro ed evidente errore da parte della formazione arbitrale che sedeva dietro ai monitor di revisione del VAR.

Le immagini rivelano una vera e propria omissione di alcuni dei frame del video-replay utili alla verifica del non-gol di Griezmann, in quanto il pallone non aveva ancora superato la linea di porta difesa dall’ultimo uomo dell’Espanyol. L’arbitro non ha quindi potuto neppure rivedere le immagini corrette, assegnando di fatto il gol al calciatore francese.

Conclusioni simili sono giunte anche in virtù della verifica delle immagini omesse in relazione ad una presunta aggressione commessa da parte di Vinicius Jr in un altro incontro de La Liga, tra Valencia e Real Madrid. In quella circostanza il calciatore brasiliano era stato punito con un cartellino rosso, poi addirittura revocato su ordinamento del Comitato della Competizione.