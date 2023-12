DIRETTA Serie A, Genoa-Juventus | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La sedicesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra il Genoa e la Juventus

Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, con tutte le squadre italiane ancora in gioco in Champions, Europa e Conference League, riparte il campionato di Serie A con l’anticipo, valido per la sedicesima giornata, tra il Genoa e la Juventus.

I padroni di casa, guidati in panchina dal campione del Mondo Alberto Gilardino, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita nel finale contro il Monza di Raffaele Palladino: decisiva la rete siglata da Dany Mota. Il tecnico rossoblu dovrà fare a meno anche del centravanti della Nazionale italiana, Mateo Retegui, fermato da un infortunio. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Massimiliano Allegri si presentano in Liguria col morale altissimo dopo la vittoria interna ottenuta nel turno precedente sul Napoli, campione d’Italia in carica, di Walter Mazzarri. Ancora una volta è stato Federico Gatti a decidere la contesa, ormai difensore-goleador della squadra bianconera. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-JUVENTUS

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, De Winter; Messias, Gudmundsson. All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Roma e Bologna 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce 17; Genoa e Sassuolo 15; Cagliari 13; Udinese e Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8