Caos Allegri dopo Genoa-Juve: “Allenatore senza idee”

Il tecnico bianconero finito nel mirino per il pareggio rimediato questa sera a Marassi contro il Grifone

Leggera battuta d’arresto per la Juventus di Massimiliano Allegri fermata sul pari dal Genoa di Alberto Gilardino. Un solo punto per i bianconeri che accorciano a -1 in classifica dall’Inter al primo posto, in attesa del posticipo di domenica sera all’Olimpico tra i nerazzurri e la Lazio.

Nel mirino delle critiche, come spesso accaduto di recente, il gioco espresso dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante qualche episodio arbitrale dubbio che ha sollevato non poche polemiche da parte della formazione bianconera, rimane una serata storta nella quale i tifosi della Juventus avrebbero voluto qualcosa in più dai loro ragazzi. Una partita che del resto si era messa nel migliore dei modi già alla mezz’ora, con i bianconeri in vantaggio di una rete grazie al rigore trasformato da Federico Chiesa.

A siglare il gol del definitivo pareggio, però, ci ha pensato al terzo minuto della ripresa il solito Gudmundsson, servito indisturbato dentro l’area di rigore juventina a colpo sicuro dal neo entrato Ekuban. Una disattenzione difensiva pagata a carissimo prezzo dai difensori della Juve, incapaci poi di riuscire a ritrovarsi nuovamente avanti nel punteggio dinnanzi ad un Genoa ordinato e attento anche su palla inattiva.

Genoa-Juventus, i tifosi bianconeri contro Allegri: “Il niente tattico”

Al termine dell’incontro, sono arrivate ancora una volta grandi critiche da parte del popolo bianconero nei confronti di Allegri.

Il tecnico toscano, che nell’ultimo periodo era riuscito ad ottenere una serie di risultati utili consecutivi incoraggiante, è stato attaccato per le poche idee di gioco mostrate anche stasera. Nello specifico, c’è chi ha definito l’allenatore bianconero come un “uomo superato e senza idee”. Chi ancora ha voluto sottolineare come la Juve di oggi, nonostante la vicinanza in classifica, andando avanti con questo gioco sia lontana da vincere lo scudetto, definito “un’utopia”. L’invito, ancora una volta, sembra essere quello di voler riconsiderare alcuni preconcetti tattici fondati soprattutto su una grande fase difensiva, lasciando invece libertà alla fase di possesso.

Questi alcuni dei principali tweet contro Allegri:

Vorrei essere smentito,ma pensare di vincere lo scudetto giocando così è più che un'utopia. E, la prossima volta che vinciamo,non se ne esca nessuno che osanni #allegri sfanculando chi critica, legittimamente, la pochezza del suo gioco. Ma quando finirà questa tirannia!#GenoaJuve — Antonio Sasso (@Antonio_Sasso) December 15, 2023

Assistere ad una partita della #juve e un inesorabile cammino verso il niente tattico. Una squadra che farebbe più o meno lo stesso in mano al primo allenatore esordiente i serie A. #Allegri uomo superato e senza idee. — Conte Semenzara (@CaptHindsight3) December 15, 2023

Su #Vlahovic non mi sbagliavo assolutamente,

nelle mani di #Allegri, fa peggio di Correa, e ho detto tutto. PS: manca un rigore solare alla Juve e un rosso a #Malinovsky. #GenoaJuve — Antonio (@antoniooturkish) December 15, 2023

Gol subito con difesa schierata, dopo un rinvio lungo da Tek (e non provare a costruire dal basso) …. chissà se dirà "abbiamo preso gol da polli" anche oggi come al solito#GenoaJuventus #Allegri — Stefan DeBattista (@StefanDeBatista) December 15, 2023

Le ultime vittorie come sono arrivate e questa partita sono da far riflettere #GenoaJuve — Salvatore Allocca 🇮🇹 (@SalAllocca_17) December 15, 2023