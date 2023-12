Ribaltone sulla panchina rossonera: esonero UFFICIALE

Arrivato l’annuncio del club attraverso un comunicato: “La squadra sarà affidata temporaneamente al Mister della Primavera”

Fatale al tecnico la posizione negativa in campionato, più in generale i risultati poco edificanti di questa prima parte di stagione. La società ha così deciso di sollevarlo dall’incarico, di esonerarlo. Appena arrivato l’annuncio ufficiale.

Mirko Cudini non è più l’allenatore del Foggia. La decisione del club rossonero è arrivata quattro giorni dopo il pareggio casalingo contro il Potenza. I pugliesi sono dodicesimi in classifica con 22 punti, nei paraggi della zona playoff ma lontanissimi (14 lunghezze) dalla vetta della classifica del Girone C di Serie C attualmente occupata dalla Juve Stabia.

Cinquant’anni compiuti lo scorso settembre, Cudini lascia il Foggia appena cinque mesi dopo il suo arrivo, con 20 gare all’attivo e una media punta di 1.25 a partita.

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver revocato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Mirko Cudini – recita il comunicato ufficiale – Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali. La squadra sarà affidata temporaneamente al Mister dell Primavera 3 Massimiliano Olivieri“.