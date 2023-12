Pioli trema ancora: ennesimo infortunio dopo la Champions

Il Milan non riesce a proseguire la corsa in Champions ed è retrocesso in Europa League: Pioli in ansia per un nuovo infortunio in vista della gara di campionato contro il Monza

Niente da fare per il Milan. Al St James Park non basta la rimonta contro il Newcastle per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Gli uomini di Stefano Pioli rimontano nella ripresa il gol di Joelinton: prima Pulisic e poi nel finale il neo-entrato Chukwueze firmano il sorpasso, che in virtù del pareggio del Paris Saint-Germain sul campo del Borussia Dortmund spedisce in Europa League il ‘Diavolo’. Impresa a metà per i rossoneri, che comunque fa tirare un sospiro di sollievo a Pioli dopo la sconfitta con l’Atalanta che aveva rimesso in discussione il futuro in panchina del tecnico emiliano. Adesso il Milan cercherà di concentrarsi sul campionato per scalare posizioni in classifica e poi da febbraio dare l’assalto all’Europa League.

Milan, Chukwueze acciaccato dopo il Newcastle: Monza a rischio

Pioli non dome però sonno tranquilli sul fronte infortuni, considerando il problema fisico accusato a Newcastle dal match winner Chukwueze.

L’attaccante nigeriano ha deciso la contesa con il suo secondo gol in maglia rossonera, ma è uscito malconcio dal St. James Park per un malanno al flessore della coscia sinistra come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex Villarreal è rientrato subito negli spogliatoi senza proseguire il mini-allenamento post gara dedicato alle riserve e a chi è entrato dalla panchina: le sue condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore a Milanello in vista della sfida di campionato in programma domenica a San Siro contro il Monza. Chukwueze – sbarcato in estate in rossonero per un’operazione da circa 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus – a ottobre aveva accusato un infortunio al bicipite femorale sempre della coscia che lo aveva tenuto ai box per circa tre settimane.