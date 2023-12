Niente De Zerbi per Pioli: le avversarie di Milan e Roma in Europa League

Ecco le possibili avversare delle due italiane chiamate a giocare i playoff di Europa League

Lunedì 18 dicembre, alle ore 13.000, Milan e Roma conosceranno le proprie avversarie per i Playoff di Europa League, che si giocheranno il 15 il 22 febbraio.

Le due squadre italiane, come da regolamento, non potranno incontrarsi (come agli ottavi di finale). Saranno così sette le possibili avversarie dei giallorossi e dei rossoneri.

Il Diavolo, terzo in Champions, se la vedrà con uno dei club arrivati al secondo posto in Europa League. Gli uomini di José Mourinho, invece, affronteranno chi, come il Milan, è retrocesso dalla competizione più prestigiosa.

Le possibili avversarie della Roma erano già note da ieri sera:

Galatasaray

Lens

Benfica

Braga

Feyenoord

Young Boys

Shakhtar

Milan, dal ‘derby’ di Cardinale a Gattuso: le possibili avversarie

Le possibili avversarie del Milan, invece, si conoscono solo da pochi minuti. C’era attesa per capire chi tra Gattuso e De Zerbi sarebbe arrivato secondo nel Gruppo B. Ci ha pensato, così, un gol di Joao Pedro, nel finale, a dare il primo posto al Brighton.

Nell’urna ci sarà anche il Tolosa, l’altro club di proprietà di RedBird. Le altre squadre sono Friburgo, Sporting, Rennes, Sparta Praga e Qarabag.

Le avversarie del Milan:

Qarabag

Rennes

Sporting

Tolosa

Marsiglia

Friburgo

Sparta Praga