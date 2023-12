Nico Gonzalez ko contro il Ferencvaros: infortunio e cambio forzato

Italiano perde una pedina importantissima nei minuti iniziali della partita della Fiorentina contro il Ferencvaros, al posto di Nico Gonzalez entra Ikoné

Alla Fiorentina ospite della formazione ungherese del Ferencvaros basta un solo punto per blindare la prima posizione nella classifica del girone di Conference League. Per Vincenzo Italiano si prospetta dunque una gara di controllo, con svariati tentativi sul fronte offensivo per impensierire il portiere avversario e tentare l’imbucata vincente per il vantaggio.

Dopo un inizio di gara complessivamente positivo, però, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha dovuto fare a meno del calciatore più rappresentativo della propria formazione: Nico Gonzalez. Il centravanti argentino infatti ha accusato un fastidio muscolare lancinante sul retro della coscia destra. Accasciatosi sul terreno di gioco dolorante intorno al 18′, è stato poi scortato al di fuori dei limiti del terreno di gioco dai sanitari a mezzo di una barella.

Tegola piuttosto importante per Italiano, dunque, che potrebbe fare a meno del proprio calciatore per un tempo prolungato. Si ipotizza una lesione, considerando l’entità del soccorso in campo. Al suo posto è stato quindi schierato Jonathan Ikoné.