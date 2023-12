Addio Milano: firma a gennaio dopo la beffa

Addio Milano: il bomber può firmare subito in Liga. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina ed anche le big si interrogano su possibili rinforzi per la seconda parte di stagione. È il caso della Juventus che ha perso Fagioli e Pogba ma anche di Milan ed Inter.

Per i rossoneri tiene sempre banco anche la questione attacco, campanelli d’allarme anche in casa Inter per il rendimento di Sanchez e Arnautovic. Inzaghi, infatti, è sempre aggrappato ai numeri super di Lautaro Martinez e Thuram. In vista del mercato di gennaio, per le due milanesi potrebbe così tornare di moda un attaccante in uscita dalla Premier League. Anthony Martial, già seguito ed accostato a Milan ed Inter, è sempre più fuori dal Manchester United.

Calciomercato, niente Serie A per Martial: irrompe la Real Sociedad

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, su Martial sarebbe piombata la Real Sociedad, fresca di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima nel girone dell’Inter.

Stando al portale spagnolo, il club fa sul serio per portare Martial subito in Liga. Gli infortuni di Barrenetxea e Oyarzabal avrebbero convinto la dirigenza a fare uno sforzo per l’attaccante francese. Il nodo è legato all’elevato ingaggio del calciatore. In ogni caso, Milan ed Inter sono già avvisate.